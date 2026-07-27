듀오백, 네이버 신상위크서 T-ONE·T-TWO 출시

AI 핵심 요약beta
- 듀오백은 27일 네이버 신상위크에서 T-ONE과 T-TWO 의자 신제품을 출시했다고 밝혔다.
- 듀오백은 T-Chair 시리즈를 확장해 실속형부터 프리미엄까지 기능·가격대별 제품군을 구성할 계획이다.
- T-ONE과 T-TWO는 T-ZERO 기반 워크체어로 플립 암레스트·럼버서포트·헤드레스트 등 기능을 강화하고 출시 기념 프로모션과 쇼핑라이브를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 듀오백은 네이버 신상위크를 통해 의자 신제품 'T-ONE(티원)'과 'T-TWO(티투)'를 출시한다고 27일 밝혔다.
듀오백은 이번 신제품 출시를 계기로 T-Chair 시리즈를 확대할 예정이다. 실속형 제품부터 프리미엄 제품까지 가격대와 기능에 따라 제품군을 구성한다는 계획이다.
T-ONE과 T-TWO는 기존 모델인 T-ZERO를 기반으로 개발됐다. T-ZERO는 네이버 브랜드스토어 판매 순위 상위 5위에 오른 바 있다.
T-ONE은 학습과 업무 환경에서 사용할 수 있는 워크 체어다. 에어메쉬 등판과 고밀도 좌판을 적용했으며, 팔걸이를 90도까지 올릴 수 있는 플립 암레스트와 소프트 패딩 소재 팔걸이를 갖췄다.
T-TWO는 메쉬 좌판과 패브릭 커버를 함께 제공한다. 사용자는 좌판 위에 패브릭 커버를 씌우거나 제거해 사용할 수 있다.
또 일체형 럼버서포트와 다축 조절 헤드레스트, 사용자의 체중에 따라 기울기가 조절되는 체중 감응형 틸팅 기능을 적용했다. 90도 플립 암레스트와 패브릭 쿠션패드도 탑재했다.
듀오백은 신제품 출시를 기념해 네이버 신상위크 프로모션을 진행한다. 이날 오후 7시에는 네이버 쇼핑라이브를 통해 신제품 기능과 구매 혜택을 소개할 예정이다.
듀오백 관계자는 "T-Chair 시리즈에 T-ONE과 T-TWO를 추가해 제품 선택 범위를 확대했다"며 "소비자 수요를 반영한 제품을 지속해서 출시할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com