NH투자증권, 각자대표 후보에 신재욱·배광수 추천

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오는 30일 임시주총서 대표이사 선임 절차

IB·운용·Wholesale과 WM·디지털 부문 분담

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권 임원후보추천위원회는 차기 각자대표 체제의 최종 대표이사 후보로 신재욱 부동산인프라사업부 대표와 배광수 WM사업부 대표를 추천했다고 12일 밝혔다.

NH투자증권은 향후 임시이사회 승인을 거쳐 오는 30일 임시주주총회에서 대표이사 선임 절차를 진행할 예정이다.

이번 후보 추천은 NH투자증권이 단독대표 체제에서 각자대표 체제로 전환하기로 한 데 따른 것이다. 회사는 종합투자계좌(IMA) 사업 추진 기반을 확보한 가운데 사업 규모 확대와 시장 환경 변화에 대응하고, 사업 부문별 전문성과 책임경영을 강화하기 위해 대표이사 운영체제 개편을 추진해 왔다.

신재욱 부동산인프라사업부 대표(왼쪽)와 배광수 WM사업부 대표. [사진=NH투자증권]

임원후보추천위원회는 내부 인재와 업계 경영진 등 후보군을 검토해 최종 후보를 추천했다.

신재욱 후보는 IB, 운용, Wholesale 및 전사 관리부문을 총괄하는 대표이사 후보로 추천됐다. 신 후보는 NH투자증권의 기업금융 관련 사업부문에서 근무한 경력이 있다. 임원후보추천위원회는 신 후보가 IMA 사업 확대와 신규 성장동력 발굴, 수익 기반 다변화 등 중장기 성장전략을 맡을 후보라고 평가했다.

배광수 후보는 WM, 디지털, 채널 및 리서치 부문 등을 담당하는 대표이사 후보로 추천됐다. 배 후보는 리테일 분야에서 고객 기반 확대와 영업 경쟁력 강화 업무를 맡아 왔다. 임원후보추천위원회는 배 후보가 자산관리 체계와 디지털 기반 영업 부문을 이끌 후보라고 판단했다.

NH투자증권은 각자대표 체제로 전환한 뒤에도 IMA 사업자로서 부문 간 협업을 위해 전략자원배분위원회를 운영할 계획이다. 주요 투자와 자본 활용 등 핵심 경영 의사결정을 전사 관점에서 관리하고, 부문 간 협업이 필요한 사안은 역할과 책임을 구분해 추진한다는 방침이다.

NH투자증권은 "IMA 사업 추진 등 회사가 새로운 성장 단계에 진입하는 시점에서 사업 부문별 전문성을 높이고 책임경영을 강화하기 위해 각자대표 체제 전환을 결정했다"며 "신재욱 대표와 배광수 대표가 각자의 전문성과 경험을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com