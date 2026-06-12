홈플러스, 메리츠에 재차 SOS…"긴급자금 2000억 지원해달라"

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MBK, 1000억원 연대보증 결정…메리츠에 2000억원 지원 요청

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스가 회생절차 완수를 위해 메리츠금융그룹에 2000억원 규모의 긴급 운영자금 지원을 공식 요청했다. 대주주인 MBK파트너스가 1000억원 규모 연대보증을 결정한 가운데, 메리츠가 추가로 1000억원을 지원해 총 2000억원의 자금을 공급해달라는 요구다.

홈플러스는 12일 입장문을 내고 "회생과 영업 정상화를 위해 필요한 긴급 운영자금은 2000억원 규모"라며 "메리츠금융그룹이 홈플러스 회생을 위해 추가 1000억원을 부담해 회생 절차 완수에 꼭 필요한 긴급운영자금을 지원해 주길 요청한다"고 밝혔다.

홈플러스 CI. [사진=홈플러스 제공]

앞서 메리츠금융은 MBK파트너스가 연대보증하는 1000억원 범위 내에서 대출이 가능하다는 의향을 전달한 것으로 알려졌다. 그러나 홈플러스는 1000억원만으로는 회생절차를 정상적으로 마무리하기 어렵다는 입장이다.

회사 측은 "1000억원만 지원될 경우 현재 진행 중인 점포 폐점 절차를 마무리할 수 없고 상품 공급 재개도 어려워진다"며 "결과적으로 영업 정상화가 불가능해져 회생 가능성을 크게 낮출 수밖에 없다"고 주장했다.

반면 2000억원의 자금이 확보되면 점포 효율화 작업과 상품 공급 정상화, 협력업체 신뢰 회복이 가능해져 회생계획 이행의 기반을 마련할 수 있다고 강조했다.

홈플러스는 현재 회생계획안 마련을 위해 대규모 구조조정을 진행 중이다. 전국 37개 점포 폐점을 추진하고 있으며 노조 역시 임금 삭감과 구조조정을 감내하고 있다는 설명이다. 여기에 MBK파트너스도 1000억원 규모 추가 연대보증을 약속한 만큼, 회생 성공을 위한 마지막 조건은 운영자금 확보라고 강조했다.

홈플러스는 "회생절차 기한이 7월 3일이고, 연장되더라도 9월 3일 이전에는 회생절차를 성공적으로 마무리해야 하는 절체절명의 상황"이라며 "더 이상 시간을 끌 수 없다"고 호소했다.

이어 "홈플러스가 회생의 마지막 고비를 넘을 수 있도록 메리츠금융그룹이 2000억원 규모 긴급운영자금 지원에 결단을 내려주길 다시 한번 간곡히 요청한다"고 밝혔다.

nrd@newspim.com