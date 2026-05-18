홈플러스, 메리츠와 브릿지론 협상 평행선...대출 조건 공개하며 여론전

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홈플러스, 유동성 한계 직면...메리츠 'MBK 연대보증' 요구 수용 불가 입장 밝혀

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 =홈플러스가 메리츠금융그룹과 추진 중인 브릿지론(초단기 운영자금 대출) 협상 과정에서 대출 조건을 공개하며 사실상 이견을 드러냈다. 메리츠 측이 대출 조건으로 대주주 MBK파트너스 경영진의 연대보증까지 요구하자 여론전에 나선 것으로 풀이된다.

홈플러스가 18일 메리츠금융그룹의 긴급 운영자금 대출 조건과 관련해 "홈플러스 익스프레스 매각대금으로 조기 상환하는 조건이 포함돼 있다"고 밝혔다.

홈플러스 영등포점. [사진=뉴스핌DB]

메리츠금융그룹은 최근 홈플러스에 약 1000억원 규모의 2~3개월 만기 브릿지론(초단기 운영자금 대출) 지원 가능성을 전달했다.

또한 대출 조건에는 기존 DIP(Debtor In Possession) 금융과 유사한 수준의 연 6%대 이자율과 함께 대주주인 MBK파트너스 및 경영진 개인 연대보증도 포함된 것으로 알려졌다.

홈플러스는 이에 대해 "익스프레스 영업양수도 계약이 이미 체결돼 있고, 다음달 말 거래 종료 후 대금 유입이 예정돼 있는 만큼 이를 활용한 조기 상환 구조를 검토한 것"이라고 설명했다. 이어 "대주주와 경영진은 이미 다른 운영자금 지원 과정에서 연대보증을 제공한 상황"이라며 "대신 부동산 후순위 수익권 질권 설정 방안을 제안했다"고 덧붙였다.

홈플러스는 "대출이 되면 실제적으로 한 달여 남은 짧은 기간이 될 것으로 예상됨에도 불구하고, 영업양수도 대금으로 조기상환하는 조건의 메리츠금융그룹의 대출을 수용하는 것은, 임금체불과 상품대금 미납 등 현안을 해결하지 않고는 홈플러스의 회생을 이어가는데 심각한 어려움이 있기 때문"이라고 밝혔다.

현재 메리츠금융그룹은 홈플러스 점포 68곳을 담보로 확보한 상태다. 회생절차 이후 완료됐거나 진행 중인 주요 부동산 매각 대금 역시 메리츠 채권 상환에 우선 사용되고 있다.

nrd@newspim.com