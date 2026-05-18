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메리츠에 손 벌린 홈플러스…'MBK 연대보증' 놓고 줄다리기

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AI 핵심 요약

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  • 홈플러스가 18일 메리츠와 1000억 브릿지론 조건 협상이 난항을 겪고 있다고 밝혔다.
  • 연 6% 금리와 MBK·경영진 연대보증 요구를 홈플러스가 거부하며 담보 대안 제시에도 협상이 교착 상태에 빠졌다.
  • 협상 불발 시 21일 임금·납품대금 지급 차질과 청산 가능성까지 거론되며 업계 우려가 커지고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

홈플러스, 메리츠금융 측에 초단기 운영자금 지원 요청...자금난 심화 영향
MBK 연대보증 놓고 양측 이견 표출...홈플러스. 대출 조건 공개하며 여론전
5월 급여·납품대금 지급도 비상..."현금 흐름 개선 없을 시 청산 가능성 ↑" 우려

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스 브릿지론 조건을 둘러싼 메리츠금융그룹과 MBK파트너스 간 협상이 평행선을 달리고 있다. 연대 보증과 높은 이자율이 협상의 핵심 변수가 될 전망이다.

오는 7월까지 회생절차 기한이 연장되며 일단 시간을 벌었지만, 현금 흐름이 개선되지 않을 경우 이달 임직원 급여와 납품 대금 지급은 물론 남아 있는 점포 운영 자금 확보에도 차질이 불가피할 것이란 우려가 커지고 있다.

홈플러스 영등포점. [사진=뉴스핌DB]

◆홈플러스, 메리츠에 브릿지론 요청...대출 조건 놓고 이견 

18일 홈플러스는 입장문을 내고 메리츠금융이 약 1000억원 규모의 2~3개월 브릿지론 지원 가능성을 검토하면서 제시한 대출 조건을 공개했다.

브릿지론 조건은 ▲홈플러스 익스프레스 매각대금 유입 시 즉시 조기 상환 ▲연 6% 수준 금리 ▲대주주인 MBK파트너스와 경영진 개인 연대보증 3가지다.

홈플러스는 임금 체불과 납품 대금 미지급 등 운영자금 압박이 심각한 만큼 익스프레스 매각대금 기반 조기 상환 구조는 받아들일 수 있다는 입장이다.

실제 익스프레스 영업양수도 계약은 이미 체결된 상태로, 다음달 말 거래 종료 후 매각대금 유입이 예정돼 있다. NS홈쇼핑으로부터 수령 예정인 매각대금이 1200억원인 만큼 브릿지론 상환에는 문제가 없다는 입장이다. MBK와 경영진이 이미 다른 운영자금 조달 과정에서 연대보증을 제공한 상황에서 추가 보증 요구까지 수용하기는 어렵다는 입장을 유지하고 있다.

홈플러스 측은 연대보증 대신 신탁 부동산 후순위 수익권에 대한 질권 설정 방안을 제시했으나, 메리츠 측이 이를 받아들이지 않으며 협상은 교착상태에 빠져 있다.

메리츠금융 사옥. [사진=메리츠증권]

◆메리츠 "보증 없인 배임"…홈플러스 "이중 연대보증 부담"

메리츠 측은 회생절차가 진행 중인 상황에서 담보와 상환 우선순위가 불분명한 상태로 추가 자금을 지원할 경우 배임 리스크를 피하기 어렵다는 입장이다. 이행보증은 홈플러스 대주주인 MBK가 통제 가능한 범위인 만큼 배임과 주주 설득 문제를 고려하면 반드시 필요한 조치라는 게 메리츠 측 설명이다.

양측은 금리 수준을 놓고도 이견을 보이고 있다. 메리츠는 홈플러스 재무 상황을 고려하면 연 6% 금리는 시장 대비 낮은 수준이라는 입장이지만, 홈플러스는 이자 부담을 이유로 금리 인하를 요구하고 있다.

업계에서는 홈플러스가 대출 조건을 외부에 공개한 것을 두고 메리츠 측 압박 수위를 낮추기 위한 여론전에 나선 것이라는 해석도 나온다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 홈플러스의 전체 104개 대형마트 매장 중 기여도가 낮은 37개 매장의 영업이 잠정 중단된 지난 11일 서울 한 홈플러스 매장 입구에 영업중단 공지문이 붙어 있다. 홈플러스에 따르면 지난 10일부터 7월 3일까지 서울 중계·신내·면목·잠실점과 부산 센텀시티·부산반여·영도·서부산점이 문을 닫고, 대구에선 상인점이 영업을 멈춘다. 홈플러스는 나머지 67개 매장을 중심으로 집중 운영에 들어간다는 계획이다. khwphoto@newspim.com

◆급여·납품대금 '빨간불'…청산 가능성까지 거론

문제는 시간이 많지 않다는 점이다. 홈플러스는 지난 10일 104개 대형마트 가운데 수익성이 낮은 37개 점포 영업을 잠정 중단하고 남은 67개 점포 중심으로 운영 효율화에 나선 상태다. 하지만 현금 흐름이 개선되지 않을 경우 남은 점포 운영조차 어려워질 수 있다.

홈플러스 관계자는 "대출이 되면 실제적으로 한 달여 남은 짧은 기간이 될 것으로 예상됨에도 영업양수도 대금으로 조기상환하는 조건의 메리츠금융그룹의 대출을 수용하는 것은, 임금체불과 상품대금 미납 등 현안을 해결하지 않고는 홈플러스의 회생을 이어가는데 심각한 어려움이 있기 때문"이라고 설명했다.

 
다만 양측의 입장 차가 좁혀지지 않을 경우 이달 21일 예정된 임직원 급여 지급과 협력업체 납품 대금 정산에도 차질이 불가피할 것이란 우려가 나온다. 여기에 납품 대금 지급 지연이 장기화될 경우 상품 공급 차질이 반복되고, 이는 다시 매출 감소와 현금 유동성 악화로 이어지는 악순환으로 번질 수 있다는 지적도 제기된다.

현재 메리츠금융그룹은 홈플러스 점포 68곳을 담보로 확보하고 있으며, 회생절차 이후 진행 중인 주요 부동산 매각대금 역시 메리츠 채권 변제에 우선 사용되고 있다.

기업회생 절차 기한은 오는 7월 3일까지 연장됐지만, 업계에서는 결국 핵심은 시간 확보가 아니라 실제 현금 유입이라는 분석이 지배적이다.

유통업계 관계자는 "브릿지론 협상이 무산되거나 자금 흐름이 막히면 홈플러스의 회생 가능성보다 청산 가능성이 더 커질 수 있다"고 말했다.

nrd@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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