미 백악관 "트럼프, 이란 새 협상 논의…레드라인 명확해"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 백악관은 27일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 국가안보팀과 함께 이란의 새 협상안을 논의했다고 확인했다. 다만 이 같은 방안을 검토하고 있는 것은 아니라고 강조했다.

레빗 대변인은 이날 오후 브리핑에서 "대통령이 오늘 오전 국가안보팀과 회의를 가졌다는 것을 확인한다"며 "회의가 아직 진행 중일 수 있지만 제안이 논의되고 있었다"고 밝혔다. 그러나 트럼프 대통령이 해당 제안을 "검토하고 있다"고 말하는 것은 아니라고 즉각 선을 그었다.

앞서 미국 매체 악시오스는 소식통을 인용해 이란 측이 종전과 호르무즈 해협 재개방에 먼저 합의하고 핵 협상을 분리하는 방안을 담은 새 제안을 미국 측에 전달했다고 보도했다.

레빗 대변인은 "대통령이나 국가안보팀보다 앞서가고 싶지 않다"면서 "이란에 대한 대통령의 레드라인은 미국 국민뿐 아니라 이란 측에도 매우 명확히 전달됐다"고 강조했다. 트럼프 대통령이 합의가 100% 완료될 때까지 호르무즈 해협에 대한 봉쇄를 해제하지 않겠다고 공언한 만큼 이란의 제안을 수용할지는 여전히 불투명하다.

마코 루비오 국무장관은 이날 오전 폭스뉴스 인터뷰에서 이란의 호르무즈 해협 재개방 제안에 강하게 반발했다. 루비오 장관은 "이란이 말하는 해협 개방은 '이란과 협조하고 허가를 받으면 해협을 이용할 수 있고 그렇지 않으면 공격한다, 그리고 통행료를 내라'는 뜻"이라며 "그것은 해협 개방이 아니다"라고 지적했다.

그러면서 "호르무즈 해협은 국제 수로"라며 "이란이 국제 수로 이용 권한을 결정하고 통행료를 받는 체계를 정상화하는 것을 우리는 용인할 수 없다"고 했다.

캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.28 mj72284@newspim.com

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