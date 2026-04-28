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2026.04.29 (수)
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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 28일

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AI 핵심 요약

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  • 국회의장 28일 라트비아 국회의장 회담하고 본회의 주재한다.
  • 상임위 다수 전체회의와 소위 열리고 의원실 AI·의료 등 세미나 진행한다.
  • 민주당·국민의힘 대표 본회의 참석하고 조국혁신당 대표 평택 유세한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

 

◆국회의장

11:00 다이가 미에리냐 라트비아 국회의장 회담 / 국회접견실
14:00 본회의 / 본회의장
16:00 유니세프 총재 접견 / 의장집무실

◆상임위원회

09:30 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
10:00 보건복지위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 601호
10:00 국토교통위원회 국토법안심사소위원회 / 본관 529호
10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 정치개혁특별위원회 전체회의 / 본관 445호
13:00 기후위기특별위원회 전체회의 / 본관 319호
14:00 본회의 / 본회의장
본회의 산회 직후 보건복지위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 601호

◆의원실 세미나

08:00 김태년 의원실 등, 미·중 AI 기술 패권 경쟁 속 대한민국 성장전략 / 의원회관 제1소회의실
09:30 김용만 의원실 등, 대한민국 AI 경제권 수도, 경기도 Vertical AI 글로벌 경쟁력, 하남 AI 혁신클러스터의 역할: 한·미·싱가포르 전문가 간담회 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 이성윤 의원실 등, 국군조직법 개정을 통한 국군 정통성 강화 법제화 추진 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 전종덕 의원실 등, 농지실태 전수조사, 경작자를 보호하라 / 의원회관 제5간담회의실
10:00 이성윤 의원실 등, 소년법 개정을 위한 국회 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 우재준 의원실 등, 첨단감시기법 활용 대기배출 감시 고도화: 스마트 감시체계 도입을 위한 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 이주영 의원실 등, 흔들리는 원자력병원 해법은 무엇인가 / 의원회관 신관 제3세미나실
10:30 이재관 의원실 등, 중소기업 기술탈취 방지와 M&A 활성화 방안 모색 세미나 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 김위상 의원실, 기후위기 시대, 지속가능한 수도사업 정책 토론회 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 김종민 의원실, 석유 유통구조 개선 유가 안정화 방안 국회토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 이주희 의원실 등, 성소수자 노동실태조사 결과 발표 국회토론회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 김남희 의원실 등, 의료기기법 개정 그 후, 안정적 제도 정책을 위한 과제와 방향 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 소병훈 의원실 등, 정책의 답은 현장에 있다: 지역의료의 위기와 지역의사제: 2026년 보건의료정책 공동기획세미나 / 의원회관 제1소회의실
15:00 안도걸 의원실 등, 공공 STO 기반 디지털경제·디지털자산 산업 육성 토론회 / 금융투자교육원 리더스홀

◆소통관 기자회견

09:00 안호영 의원, [경선 논란에 대한 전 더불어민주당 지역위원장 입장 발표 1차 기자회견]
09:20 최혁진 의원, [소득세법 일부개정법률안 발의 관련 기자회견]
09:40 박홍배 의원, [긴급 현안 관련 기자회견]
10:00 모경종 의원, [더불어민주당 수도권 청년위원회 원팀 공약 발표 기자회견]
10:20 박찬대 의원, [인천 현안 관련 기자회견]
10:40 김민전 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
11:00 김장겸 의원, [이란 전쟁 관련 언론보도 분석 기자회견]
11:20 이학영 국회부의장, [개헌 촉구 시민사회원로 기자회견]
11:40 민병덕 의원, [전기사업법 발의 환영 및 국회 통과 촉구 기자회견]
12:00 김종민 의원, [지역 현안 관련 기자회견]
13:00 용혜인 의원, [기본소득당 지방선거 맞춤공약 2호 발표 기자회견]
13:20 신미연 대변인, [신상진 성남시장의 '장특공' 축소 거부 규탄 기자회견]
13:40 이소희 의원, [현안 관련 기자회견]
14:00 주호영 국회부의장, [투표 제도개선 관련 기자회견]
14:20 안호영 의원, [전북도지사 경선 논란에 대한 전 더불어민주당 지역위원장 입장 발표 2차 기자회견]
14:40 성일종 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
15:00 이정헌 의원, [더불어민주당 정원오 서울시장 후보 캠프 브리핑]

◆더불어민주당

*정청래 당대표
11:00 <착!붙 공약 프로젝트> 13호·14호·15호 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
16:00 더불어민주당-소상공인연합회 6.3지방선거 정책과제 전달식 / 국회 본관 당대표회의실

*천준호 원내대표 직무대행
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 본회의
16:30 제3차 개헌 연석회의 / 국회 본관 의장집무실

◆국민의힘

*장동혁 당 대표
13:00 '제36주년 주택관리사의 날' 기념, 2026 한마음 대축제 / 킨텍스 제2전시장 8홀
14:00 본회의 / 국회 본회의장
16:00 아동청소년 SNS중독, 플랫폼의 보호책임 강화를 위한 긴급좌담회 / 국회 본관 228호

*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
14:35 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연

 ◆조국혁신당

*조국 당 대표
08:00, 안중 홈플러스 사거리 출근 인사 / 안중읍 서동대로 1489
10:00, 안중출장소 인근 상가 인사 / 플로리쉬 루팡 인근, 현화중앙길 104
13:00, 고덕 해창초등학교 앞 하교길 인사 / 해창초, 고덕국제5로 165
14:00, 평택 소상공인연합회 회장 예방 / 평택 소상공인연합회, 은실고가길 175
14:50, 삼성전자 평택캠퍼스 교대 근로자 퇴근 인사 / 삼성전자 평택캠퍼스 GATE4, 고덕동 1698

*서왕진 원내대표 일정

11:00 미에리나 라트비아 국회의장 대한민국 국회 방문 접견 / 국회접견실 본관 316-1호
13:00 기후위기특별위원회 전체회의 / 국회 본관 622호

◆개혁신당

*이준석 당대표
09:30 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
10:00 흔들리는 원자력병원, 해법은 무엇인가 토론회 / 국회 의원회관 제3세미나실
10:10 개혁신당 조응천 경기도지사 예비후보자 출마 기자회견 / 소통관 기자회견장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
14:00 여의도너머-Y 다깐다 출연

*천하람 원내대표
08:30 채널A-Y 정치시그널 출연
10:00 흔들리는 원자력병원, 해법은 무엇인가 토론회 / 국회 의원회관 제3세미나실
14:00 본회의 / 국회 본회의장
18:20 여수MBC 라디오전망대 출연

seo00@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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