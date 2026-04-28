[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 28일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 28일 라트비아 국회의장 회담하고 본회의 주재한다.
- 상임위 다수 전체회의와 소위 열리고 의원실 AI·의료 등 세미나 진행한다.
- 민주당·국민의힘 대표 본회의 참석하고 조국혁신당 대표 평택 유세한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 다이가 미에리냐 라트비아 국회의장 회담 / 국회접견실
14:00 본회의 / 본회의장
16:00 유니세프 총재 접견 / 의장집무실
◆상임위원회
09:30 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
10:00 보건복지위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 601호
10:00 국토교통위원회 국토법안심사소위원회 / 본관 529호
10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
10:00 정치개혁특별위원회 전체회의 / 본관 445호
13:00 기후위기특별위원회 전체회의 / 본관 319호
14:00 본회의 / 본회의장
본회의 산회 직후 보건복지위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 601호
◆의원실 세미나
08:00 김태년 의원실 등, 미·중 AI 기술 패권 경쟁 속 대한민국 성장전략 / 의원회관 제1소회의실
09:30 김용만 의원실 등, 대한민국 AI 경제권 수도, 경기도 Vertical AI 글로벌 경쟁력, 하남 AI 혁신클러스터의 역할: 한·미·싱가포르 전문가 간담회 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 이성윤 의원실 등, 국군조직법 개정을 통한 국군 정통성 강화 법제화 추진 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 전종덕 의원실 등, 농지실태 전수조사, 경작자를 보호하라 / 의원회관 제5간담회의실
10:00 이성윤 의원실 등, 소년법 개정을 위한 국회 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 우재준 의원실 등, 첨단감시기법 활용 대기배출 감시 고도화: 스마트 감시체계 도입을 위한 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 이주영 의원실 등, 흔들리는 원자력병원 해법은 무엇인가 / 의원회관 신관 제3세미나실
10:30 이재관 의원실 등, 중소기업 기술탈취 방지와 M&A 활성화 방안 모색 세미나 / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 김위상 의원실, 기후위기 시대, 지속가능한 수도사업 정책 토론회 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 김종민 의원실, 석유 유통구조 개선 유가 안정화 방안 국회토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 이주희 의원실 등, 성소수자 노동실태조사 결과 발표 국회토론회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 김남희 의원실 등, 의료기기법 개정 그 후, 안정적 제도 정책을 위한 과제와 방향 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 소병훈 의원실 등, 정책의 답은 현장에 있다: 지역의료의 위기와 지역의사제: 2026년 보건의료정책 공동기획세미나 / 의원회관 제1소회의실
15:00 안도걸 의원실 등, 공공 STO 기반 디지털경제·디지털자산 산업 육성 토론회 / 금융투자교육원 리더스홀
◆소통관 기자회견
09:00 안호영 의원, [경선 논란에 대한 전 더불어민주당 지역위원장 입장 발표 1차 기자회견]
09:20 최혁진 의원, [소득세법 일부개정법률안 발의 관련 기자회견]
09:40 박홍배 의원, [긴급 현안 관련 기자회견]
10:00 모경종 의원, [더불어민주당 수도권 청년위원회 원팀 공약 발표 기자회견]
10:20 박찬대 의원, [인천 현안 관련 기자회견]
10:40 김민전 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
11:00 김장겸 의원, [이란 전쟁 관련 언론보도 분석 기자회견]
11:20 이학영 국회부의장, [개헌 촉구 시민사회원로 기자회견]
11:40 민병덕 의원, [전기사업법 발의 환영 및 국회 통과 촉구 기자회견]
12:00 김종민 의원, [지역 현안 관련 기자회견]
13:00 용혜인 의원, [기본소득당 지방선거 맞춤공약 2호 발표 기자회견]
13:20 신미연 대변인, [신상진 성남시장의 '장특공' 축소 거부 규탄 기자회견]
13:40 이소희 의원, [현안 관련 기자회견]
14:00 주호영 국회부의장, [투표 제도개선 관련 기자회견]
14:20 안호영 의원, [전북도지사 경선 논란에 대한 전 더불어민주당 지역위원장 입장 발표 2차 기자회견]
14:40 성일종 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
15:00 이정헌 의원, [더불어민주당 정원오 서울시장 후보 캠프 브리핑]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
11:00 <착!붙 공약 프로젝트> 13호·14호·15호 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
16:00 더불어민주당-소상공인연합회 6.3지방선거 정책과제 전달식 / 국회 본관 당대표회의실
*천준호 원내대표 직무대행
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 본회의
16:30 제3차 개헌 연석회의 / 국회 본관 의장집무실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
13:00 '제36주년 주택관리사의 날' 기념, 2026 한마음 대축제 / 킨텍스 제2전시장 8홀
14:00 본회의 / 국회 본회의장
16:00 아동청소년 SNS중독, 플랫폼의 보호책임 강화를 위한 긴급좌담회 / 국회 본관 228호
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
14:00 본회의 / 국회 본회의장
14:35 SBS <주영진의 뉴스브리핑> 출연
◆조국혁신당
*조국 당 대표
08:00, 안중 홈플러스 사거리 출근 인사 / 안중읍 서동대로 1489
10:00, 안중출장소 인근 상가 인사 / 플로리쉬 루팡 인근, 현화중앙길 104
13:00, 고덕 해창초등학교 앞 하교길 인사 / 해창초, 고덕국제5로 165
14:00, 평택 소상공인연합회 회장 예방 / 평택 소상공인연합회, 은실고가길 175
14:50, 삼성전자 평택캠퍼스 교대 근로자 퇴근 인사 / 삼성전자 평택캠퍼스 GATE4, 고덕동 1698
*서왕진 원내대표 일정
11:00 미에리나 라트비아 국회의장 대한민국 국회 방문 접견 / 국회접견실 본관 316-1호
13:00 기후위기특별위원회 전체회의 / 국회 본관 622호
◆개혁신당
*이준석 당대표
09:30 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
10:00 흔들리는 원자력병원, 해법은 무엇인가 토론회 / 국회 의원회관 제3세미나실
10:10 개혁신당 조응천 경기도지사 예비후보자 출마 기자회견 / 소통관 기자회견장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
14:00 여의도너머-Y 다깐다 출연
*천하람 원내대표
08:30 채널A-Y 정치시그널 출연
10:00 흔들리는 원자력병원, 해법은 무엇인가 토론회 / 국회 의원회관 제3세미나실
14:00 본회의 / 국회 본회의장
18:20 여수MBC 라디오전망대 출연
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