서울시, '수학을 깨우는 산업 놀이터' 기획전 개최

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28일부터 9월 26일까지 G밸리산업박물관서 진행

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 산업 발전 속에 숨어 있는 수학의 역할을 일상생활과 연결해 탐구하는 '수학을 깨우는 산업 놀이터' 기획전을 개최한다고 28일 밝혔다.

이 전시는 28일부터 9월 26일까지 G밸리산업박물관에서 진행된다.

이번 전시는 어린이와 보호자가 함께 전시에 참여하며 수학을 경험할 수 있도록 구성된 가족 참여형 체험 전시다. 관람객은 전시를 통해 '보고 이해하고, 만지고 즐기며, 스스로 생각하는' 과정을 자연스럽게 경험할 수 있다.

수학을 깨우는 산업놀이터 포스터. [서울시 제공]

전시를 통해 수학의 개념을 놀이와 체험을 통해 배우고, 일상과 산업 속 숨겨진 원리를 이해할 수 있다.

전시는 산업 발전과 기술 혁신에서 수학이 어떤 역할을 하는지를 다룬다. '산업 수학'이라는 개념은 1960년대부터 연구되어 오며, 최근 인공지능과 4차 산업혁명과 관련해 그 필요성이 더욱 커지고 있다.

G밸리산업박물관은 개관 5주년을 기념하여 영·유아 및 어린이 대상의 특별전을 진행하며, 수학의 역할을 쉽게 이해할 수 있도록 기획했다. 전시는 수학의 활용 사례와 역사적 인물을 소개하는 영역과 수학을 놀이처럼 체험적으로 배울 수 있는 영역으로 나뉜다.

관람객은 별도의 예약 없이 전시를 관람할 수 있으며, 가족 단위 관람객을 위해 쉽게 즐길 수 있도록 구성되어 있다. 전시는 무료로 관람이 가능하며, 박물관은 화요일부터 토요일까지 운영된다. 어린이날 연휴 기간인 5월 1일부터 5일까지는 휴관 없이 전시가 진행된다.

자세한 관람 안내 및 정보는 G밸리산업박물관 누리집(https://www.seoul.go.kr/museumg) 또는 서울문화포털을 통해 확인할 수 있다. (문의 02-6734-6900~01)

이수연 서울시 경제실장은 "이번 전시는 수학이 우리의 일상과 산업, 미래를 어떻게 연결하고 변화시켜 왔는지 보여주고자 기획됐다"며 "미래를 이끌어 갈 어린이 관람객들이 수학을 통해 세상을 바라보는 새로운 시각과 상상력을 얻는 경험이 되길 바란다"고 말했다.

jycafe@newspim.com