자이언트스텝, 라스베가스 MSG스피어 콘텐츠 연이어 공개

라스베가스 세계 최대 구형 미디어 공간에서 브랜드 콘텐츠 제작

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 크리에이티브테크 스튜디오 자이언트스텝이 라스베가스 MSG 스피어의 공식 제작 벤더사로서 글로벌 브랜드들의 스피어 콘텐츠를 잇따라 선보이고 있다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 2023년 개관한 MSG 스피어는 지름 157미터의 외벽 전체가 LED 디스플레이로 덮인 세계 최대 규모의 구형 미디어 공간이다. 라스베가스의 새로운 랜드마크로 자리 잡으며 글로벌 브랜드들의 광고 플랫폼으로 활용되고 있다.

자이언트스텝은 2024년부터 MSG 스피어의 공식 벤더사로 등록돼 다양한 브랜드 콘텐츠 제작에 참여 중이다. 올해 들어 스피어 내부의 360도 이머시브 콘텐츠와 외부의 아나몰픽 광고 콘텐츠를 선보이며 스피어의 안팎 경험을 모두 구현하는 국내 유일의 제작사로 주목받고 있다.

델타항공의 브랜드 캠페인 'Great Place To Work'. [사진=자이언트스텝]

회사에 따르면 CES 2026 기간에 진행된 레노버의 스피어 이벤트에서 자이언트스텝은 관객을 360도로 감싸는 세계 최대 16K 해상도의 이머시브 환경을 구현했다. 지난 4월 23일에는 자이언트스텝이 제작한 델타항공의 브랜드 캠페인 'Great Place To Work'가 온에어되며 구형 건물 외벽 전체를 하나의 캔버스로 활용하는 아나몰픽 콘텐츠로 주목을 받았다.

스피어 콘텐츠는 기존 영상 제작의 기술적 기준을 훨씬 뛰어넘는 포맷을 요구한다. 거대한 스케일에 걸맞은 크리에이티브 완성도가 필요하며, 기술만으로는 공간의 몰입형 환경을 최대한으로 활용하는 데 한계가 있다. 뛰어난 크리에이티브 능력도 이를 압도적인 하드웨어에 맞게 구현해 내는 기술적 역량이 필요하다.

자이언트스텝 관계자는 "스피어는 세계 최고의 하드웨어지만 하드웨어만으로 감동이 완성되지 않는다"며 "그 압도적인 스케일을 사람의 마음을 움직이는 경험으로 만드는 것이 크리에이티브의 역할이고, 자이언트스텝이 지향하는 Artistic Intelligence라고 생각한다"고 밝혔다. 자이언트스텝은 5월 중 K-POP 연계 콘텐츠를 추가로 공개할 예정이다.

nylee54@newspim.com