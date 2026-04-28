이란 외무 만난 푸틴 "독립 투쟁 영웅적, 전폭 지지"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국과의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 아바스 아라그치 이란 외무부 장관이 27일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크를 방문해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 예방했다.

로이터 통신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 상트페테르부르크의 대통령 도서관에서 아라그치 장관을 접견하며 "이란 국민이 얼마나 용감하고 영웅적으로 독립과 주권을 위해 싸우고 있는지 본다"며 "우리는 평화가 가능한 한 빨리 달성될 수 있도록 여러분의 이익과 이 지역 모든 국민의 이익에 부합하는 모든 것을 할 것"이라고 말했다.

27일(현지시간) 러시아 상트페테르부르크 보리스 옐친 대통령 도서관에서 아바스 아라그치 이란 외무부 장관(좌) 접견한 블라디미르 푸틴 러 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

그는 또 지난주 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자로부터 메시지를 받았다며, 러시아가 이란과의 전략적 동반자 관계를 계속 이어갈 것이라는 뜻을 전해달라고 아라그치 장관에게 부탁했다.

CNN에 따르면 아라그치 장관은 푸틴 대통령에게 미국·이스라엘의 "전쟁과 침략"에 대해 상세히 설명하고, 파키스탄이 중재하는 외교 프로세스를 브리핑했다.

그는 미국의 "비건설적인 행태"를 협상 지연 원인으로 지목하며 "불합리한 요구 고집, 잦은 입장 변경, 위협적 언사, 반복적인 약속 위반" 등을 열거했다. 아라그치 장관은 이러한 요인들을 고려해 이란이 현재의 외교 프로세스에 관한 "적절한 결정"을 내릴 것이라고 밝혔다.

드미트리 페스코프 크렘린 대변인은 러시아가 미-이란 협상이 지속되기를 바라며 군사 행동 재개는 누구의 이익에도 맞지 않는다고 밝혔다.

러시아는 호르무즈 해협을 포함한 페르시아만 지역의 평화 정착을 위한 협상 과정을 지원하겠다는 의지도 표명했다고 이란 외무부가 전했다. 러시아는 이란의 농축 우라늄을 보관하는 방안을 반복 제안해 왔으나 미국은 이를 일축해왔다.

이란-러시아 국방 당국 간 접촉도 이어졌다. 로이터에 따르면 안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관은 이날 키르기스스탄에서 레자 탈라에이-니크 이란 국방부 차관과 회담하고 전쟁의 외교적 해결을 지지한다는 러시아의 기존 입장을 재확인했다.

탈라에이-니크 차관은 벨라루스도 방문해 빅토르 흐레닌 국방장관과 중동 정세를 논의했다. 벨라루스 국방부는 양측이 "정치·외교적 해결과 협상 강화"만이 유일한 해법이라는 데 공감했다고 밝혔다.

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