소식통 "美-이란 입장 차, 생각보다 크지 않아" - CNN

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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 파키스탄에서 2차 회담을 열지는 않았지만, 양측의 입장 차이는 겉으로 보이는 것만큼 크지 않다는 관측이 제기됐다.

27일(현지시각) CNN은 중재 과정에 정통한 소식통들은 "물밑에서 강도 높은 외교 협상이 계속되고 있다"며 "협상은 단계적(staged) 합의 방식에 초점이 맞춰져 있다"고 전했다.

소식통들에 따르면 잠재적 합의의 1단계는 전쟁 이전의 현상(status quo)으로 복귀하는 데 초점이 맞춰질 전망이다. 특히 호르무즈 해협을 제한이나 통행료 없이 다시 개방하는 방안이 핵심 의제로 논의되고 있는 것으로 전해졌다.

미국과 이스라엘이 이번 전쟁의 명분으로 내세운 이란 핵 프로그램 문제는 이후 단계에서 다뤄질 가능성이 큰 것으로 알려졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 그동안 어떤 합의든 이란이 '거의 핵폭탄급'에 가까운 농축우라늄을 포기하고, 우라늄 농축 자체를 중단해야 한다는 입장을 고수해왔다. 하지만 이란은 이러한 요구를 완강히 거부해왔다.

소식통들은 중재자들이 양측 모두에 합의 도출을 위한 압박을 강화하고 있으며, 특히 향후 며칠이 협상의 분수령이 될 것으로 보고 있다고 전했다.

다만 미국이 협상에서 발을 빼고 다시 군사 충돌로 돌아갈 가능성도 여전히 남아 있어 협상판 위에는 불확실성이 드리워져 있다는 평가다.

2026년 1월 9일 촬영된 이 사진(일러스트)에는 3D 프린터로 제작된 도널드 트럼프 미국 대통령의 미니어처와 이란 국기가 함께 보인다. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com