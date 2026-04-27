이란, 단계적 해법 제시 "핵협상 미루고 호르무즈 개방과 종전 먼저"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란이 파키스탄 중재를 통해 핵협상을 추후로 미루고 호르무즈 해협 개방과 전쟁 종식을 먼저 타결하는 새로운 제안을 미국에 전달했다고 악시오스가 26일(현지시간) 미국 관리 1명과 관련 소식통 2명을 인용해 보도했다.

이번 제안은 이란 지도부 내부의 핵 양보 범위를 둘러싼 이견을 우회해 협상 교착 국면을 돌파하려는 시도로 풀이된다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 파키스탄에서 이란 지도부 내 핵 양보 범위에 대한 내부 합의가 이뤄지지 않았음을 파키스탄·이집트·터키·카타르 중재국들에 명확히 전달한 것으로 소식통들은 전했다.

제안의 골자는 이란의 호르무즈 해협 통제와 미국의 해상봉쇄 문제를 먼저 해결하고, 핵협상은 해협 재개방과 봉쇄 해제 이후 별도로 진행한다는 것이다. 해협 문제 합의와 함께 휴전을 장기 연장하거나 전쟁을 영구 종식하는 방안도 포함됐다.

파키스탄 측은 이 제안을 백악관에 전달했으나 미국이 수용 의사가 있는지는 불분명하다. 다만 소식통들은 이 제안이 도널드 트럼프 미국 행정부의 핵심 목표인 이란의 고농축 우라늄 제거와 우라늄 농축 최소 10년 중단 확보를 위한 지렛대를 사실상 무력화한다는 점에서 미국이 수용하기 어려울 것으로 보고 있다.

트럼프 대통령은 27일 안보·외교 정책 참모진과 이란 문제를 논의하는 상황실 회의를 열 예정이라고 미국 관리 3명이 밝혔다. 회의에서는 협상 교착 상황과 향후 전쟁 대응 옵션이 논의될 것으로 전해졌다.

미국이 이란으로부터 석유를 수입하는 중국 정유 대기업을 제재하는 등 이란과의 종전 협상을 앞두고 자금줄 조이기에 나섰다. 미국 성조기와 이란 국기.[사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com