트럼프 "이란, 협상 원하면 전화로 하라...대표단 또 안 보내"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령이 26일 이란과의 협상에서 더 이상 대표단을 파견하지 않겠다고 밝혔다.
- 트럼프는 이란이 협상을 원한다면 직접 연락하라며 핵무기 포기를 협상의 전제조건으로 제시했다.
- 미국은 이란 협상단의 제안이 불충분하다고 판단해 특사 방문을 전격 취소했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 협상을 원한다면 전화를 하라고 밝히며 더 이상의 대표단 파견에 선을 그었다.
트럼프 대통령은 26일(현지시간) 폭스뉴스 '선데이 브리핑'과의 전화 인터뷰에서 "이란이 대화를 원한다면 우리에게 오거나 전화할 수 있다. 보안이 잘 갖춰진 전화선이 있다"고 말했다.
그는 "합의에 무엇이 담겨야 하는지는 매우 단순하다. 이란은 핵무기를 가질 수 없다. 그렇지 않으면 만날 이유가 없다"고 강조했다.
아라그치 외무장관 등 이란 협상단이 24일 밤 이슬라마바드로 향한다는 외신 보도가 나오자 2차 회담 기대가 일었는데, 이란 협상단은 다음 날인 25일 현지를 떠났다.
트럼프 대통령도 전날(25일) 스티브 위트코프 특사와 자신의 사위인 재러드 쿠슈너 전 백악관 선임 고문의 이슬라마바드 방문을 전격 취소했다.
이란이 "많은 것을 제안했지만 충분하지 않았다"며 이동과 비용 대비 성과가 미흡하다고 판단했다는 것이 그의 설명이다.
그는 "사람들(미국 협상 대표단)을 18시간이나 여행하게 해서 보내지 않을 것"이라고 강조했다. 이는 이란으로부터 미국이 납득할 만한 종전 협상안을 다시 제시받지 않는 한 더 이상의 미국 대표단 파견은 없다는 의미로 해석된다.
이날 트럼프 대통령은 워싱턴DC로 복귀하는 에어포스원(대통령 전용기)에 오르기 전 취재진에게 "우리가 대표단 파견을 취소하자마자 10분 안에 더 나은 조건의 새로운 종전 협상안을 받았다"며 "사람들(대표단)이 16, 17시간 비행해 이틀이나 기다릴 필요가 없다. 우리는 이제 그렇게 하지 않을 것"이라고 재차 말했다.
wonjc6@newspim.com