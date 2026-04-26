트럼프 "이란 만나러 파키스탄 갈 필요 없어…미국이 모든 패 쥐고 있다"

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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 사위인 재러드 쿠슈너와 스티브 위트코프백악관 중동 특사의 파키스탄 파견을 직접 취소했다고 밝히며 미국이 모든 패를 쥐고 있다고 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 플랫폼 트루스소셜에서 "이슬라마바드에 가서 이란 측을 만나려던 대표단의 파견을 취소했다"며 "이동에 시간이 너무 많이 낭비되고 할 일도 너무 많다"고 밝혔다.

앞서 백악관은 쿠슈너와 위트코프 대사가 이날 오전 파키스탄으로 파견될 예정이라고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 이란 지도부 내부 혼란도 취소 이유로 꼽았다. 그는 "이란 지도부 내에 엄청난 내홍과 혼란이 있다"며 "그들 자신을 포함해 누가 책임자인지 아무도 모른다"고 주장했다.

트럼프 대통령은 협상력 측면에서도 미국이 압도적 우위에 있다고 강조했다. 그는 "우리는 모든 패를 쥐고 있고 그들은 하나도 없다"며 "이란이 대화를 원한다면 전화하면 된다"고 했다.

이번 성명은 앞서 이란 외무부 대변인이 미국 대표들과 만날 계획이 없다고 밝히고 아라그치 외무장관이 파키스탄 관리들과만 회담한 뒤 출국한 직후 나온 것이다. 앞서 폭스뉴스는 트럼프 대통령이 협상 대표단의 파키스탄 파견을 취소했다고 도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.26 mj72284@newspim.com

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