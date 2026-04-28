안도걸 의원 "우즈백과 요소·암모니아 등 핵심 원자재 공급망 협력 합의"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 안도걸 더불어민주당 의원(광주 동남을, 중동전쟁 경제대응 특별위원회 간사)은 지난 24일 우즈베키스탄 화학산업 관계자들과 만나 양국 간 공급망 협력 방안을 논의하고, 요소·암모니아 등 핵심 원자재의 안정적 확보를 위한 협력 합의문에 서명했다고 28일 밝혔다.

합의에 따르면 우즈베키스탄 측은 우리나라가 요소, 암모니아 등 주요 화학 원부자재의 공급을 요청할 경우 자국의 산업 여건과 제도적 범위 내에서 이를 우선 검토하고 적극 협력하기로 했다.

안도걸 민주당 의원(우측 앞) [사진=안도걸 의원실]

또한 양측은 시장 동향과 수급 상황에 관한 정보를 상시 공유하고, 인적 교류와 실무 협의를 정례화해 공급망 대응 역량을 함께 높여가기로 했다.

이번 협약은 중동 지역의 지정학적 불안이 장기화되는 상황에서 특정 권역에 집중된 원자재 조달 구조의 취약성을 보완하고 보다 안정적인 공급망 안전판을 구축하기 위해 추진됐다.

특히 요소와 암모니아 등 국내 산업 전반에 필수적인 기초 화학 원료의 공급 차질 가능성에 선제적으로 대응하고, 대체 공급선을 조기에 확보했다는 점에서 우리 산업의 공급망 회복력과 경제안보 대응력을 한층 높이는 계기가 될 것으로 보인다.

안 의원은 "지정학적 리스크는 이제 일시적 변수가 아니라 상시적 경제 위협이 됐다"며 "공급망 다변화는 선택이 아니라 우리 산업과 경제안보를 지키기 위한 필수 전략"이라고 강조했다.

이어 "우즈베키스탄과의 협력은 단순한 자원 협력을 넘어 글로벌 공급망 위기에 공동 대응하는 전략적 상생 파트너십의 출발점"이라며 "앞으로 중앙아시아를 비롯한 다양한 전략 거점과 협력을 확대해 우리 경제의 공급망 회복력과 대응력을 더욱 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com