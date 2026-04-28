현대면세점, 인천공항 DF2 구역 운영 개시...최대 면세 사업 등극

AI 핵심 요약beta
- 현대면세점이 28일 인천공항 DF2 구역 면세점 영업을 시작했다.
- DF2·DF5·DF7 3개 구역 운영으로 공항 최대 사업자가 됐다.
- K뷰티존 조성 등 차별화 전략으로 연 1조원 매출을 기대한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대면세점이 28일 인천국제공항 DF2 구역 면세점 영업을 시작했다고 밝혔다.
이로써 DF2, DF5, DF7 등 3개 구역을 운영하게 되며, 인천공항 내 최대 면세 사업자로 올라섰다.
이번에 문을 연 DF2 구역은 4,571㎡ 규모다. 샤넬 뷰티, 디올, 입생로랑, 에스티로더 등 화장품·향수 브랜드와 발렌타인, 조니워커, 헤네시 등 주류·담배·식품 브랜드 총 287개가 입점했다. 운영 기간은 2033년 6월 30일까지이며, 3년 연장 계약 시 2036년 4월 27일까지 최대 10년 간 운영된다.
기존 DF5·DF7 구역에서 취급하던 명품과 패션에 화장품과 주류를 추가하면서 인천공항에서 모든 상품 카테고리를 취급하는 유일한 사업자가 됐다. 제1·2여객터미널 내 면세점은 오전 6시 30분부터 오후 9시 30분까지 연중무휴로 운영되며, 일부 화장품과 주류·담배 매장은 24시간 영업한다.
현대면세점은 외국인 관광객을 겨냥한 차별화 전략도 추진한다. 제2여객터미널 3층 면세지역에 'K코스메틱존'을 조성해 메디큐브, 토리든, 웰라쥬, 아비브 등 K뷰티 브랜드 40여 개를 선보인다. 인공지능(AI) 피부 분석과 퍼스널 컬러 진단 등 체험형 콘텐츠도 제공한다. 주류 부문에서는 이강주, 한주 만월 등 전통주 5개 브랜드를 외국인 관광객 대상으로 판매한다.
모회사인 현대백화점과의 공동 마케팅도 추진할 계획이다. 더현대 서울에서 면세 쇼핑 정보를 소개하는 팝업스토어를 열거나, 현대백화점의 패션·식품·IP(지적 재산권) 콘텐츠를 공항 면세점에 유치하는 방식으로 마케팅 경쟁력을 강화한다.
박장서 현대면세점 대표는 "DF2 구역 면세점 운영으로 인천공항에서만 연간 1조원 이상의 매출을 올릴 것으로 기대된다"고 말했다.
한편 현대면세점은 지난해 사업 개시 이후 7년 만에 첫 연간 흑자를 달성했으며, 올해 1분기에도 흑자를 달성할 것으로 예상하고 있다.
nrd@newspim.com