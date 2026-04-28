與 "이광재 하남갑 전략 공천은 잘한 결정…승리 위한 확실한 카드"

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신현영 "이광재는 헌신의 아이콘"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당이 6·3 국회의원 재보궐선거 경기 하남갑에 이광재 전 강원지사를 전략 공천한 것을 두고 여권 인사들은 일제히 "잘한 결정"이라고 입을 모았다.

28일 정치권에 따르면 김부겸 대구시장 후보와 우상호 강원지사 후보, 신현영 전 민주당 의원 등이 이 전 지사의 전략 공천을 향해 환영 메시지를 냈다.

이광재 전 강원지사. [사진 = 뉴스핌DB]

우 후보는 자신의 페이스북을 통해 "오랜 동지이자 늘 큰 정치를 보여주신 이 전 지사의 하남갑 공천을 진심으로 환영한다"고 밝혔다.

그는 "노무현 대통령과 함께 국정을 설계했던 전략가이자, 강원의 변화를 이끌었던 도지사, 그리고 3선 국회의원으로 검증된 이광재의 선택은 이번 재보선 승리를 향한 가장 확실한 카드"라고 치켜세웠다.

이어 "어려운 순간마다 선당후사의 길을 걸어온 그 진심과 책임감을 누구보다 잘 알기에, 이번 도전 역시 반드시 승리로 이어질 것이라 믿는다"라며 "하남의 시민들, 그리고 민주당 당원 동지들과 함께 큰 승리를 만들어주시길 기대한다"고 응원했다.

김 후보 또한 자신의 페이스북에 "하남갑에서 이광재의 '인간미 있는 정치'가 다시 시작하기를 응원한다"고 밝혔다.

김 후보는 "(이 전 지사는) 이미 강원도를 양보했고, 평택에서 절제했다. 충분히 '이광재다움'을 우리가 보았다"고 평가했다.

신현영 전 민주당 의원은 페이스북을 통해 "정청래 지도부가 하남갑에 이 전 지사를 전략공천했다. 잘 한 공천"이라고 강조했다.

신 전 의원은 "당을 위해 헌신하면 당은 끝까지 기억한다는 좋은 선례를 남겼다"라며 "21대 동료 국회의원으로서 바라본 이 전 지사는 헌신의 아이콘"이라고 목소리를 높였다.

신 전 의원은 "이 전 지사는 2022년 강원도 지사를 출마하라는 당의 요구에 멀쩡한 뱃지를 내려놓고 불리했던 강원도 지선 판에서 김진태 후보에게 패했던 아픔을 겪었다"며 "강원 지사로 다시 출마하라는 지역의 부름에도 우 후보에게 양보하고 마치 나의 선거인양 강원도를 돌던 그런 분"이라고 설명했다.

seo00@newspim.com