'중수청 개청준비단' 30일 출범…서초동 검찰청사 안 쓴다

AI 핵심 요약beta
- 정부가 30일 중수청 개청 준비단을 가동한다.
- 행안부·검찰 중심 64명 규모로 김민재 차관이 단장 맡는다.
- 5개월간 청사 확보·인력 채용 등 출범 준비를 진행한다.
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준비단 행안부·검찰 중심 64명 규모로 구성
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 오는 10월 출범 예정인 중대범죄수사청(중수청)의 개청을 준비할 범정부 조직이 본격 가동된다.
28일 정부에 따르면 '중수청 개청 준비단'은 오는 30일 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 사무실을 열고 업무를 시작한다. 준비단은 행정안전부와 검찰을 중심으로 총 64명 규모로 구성되며, 단장은 김민재 행정안전부 차관이 맡는다. 부단장은 현직 검사가 담당해 실무 전반을 총괄할 예정이다.
행안부에서는 정부청사관리본부를 중심으로 15명이 참여하고, 검찰에서는 검사와 수사관 등 30여 명이 합류한다. 경찰청에서도 7명이 파견되며 인사혁신처와 기획재정부 등 관계 부처 인력도 함께 참여한다.
준비단은 향후 약 5개월간 청사 확보를 비롯해 인력 채용, 수사 절차 정비, 내부 운영 시스템 구축 등 중수청 출범에 필요한 전반적인 준비 작업을 진행한다. 청사 문제와 관련해 중수청 본청은 기존 서초동 검찰청사를 사용하지 않기로 내부 방침을 정한 것으로 전해졌다.
이에 따라 서울 본청은 민간 건물을 임대해 임시로 운영한 뒤, 향후 별도 청사를 신축해 이전하는 방안이 유력하다. 현재 을지로 일대 건물 2곳이 임시 청사 후보로 검토되고 있다.
다만 지방 중수청의 경우 인력 수용 규모 등을 고려해 기존 검찰청사를 활용할지 여부를 두고 다양한 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
abc123@newspim.com