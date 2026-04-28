농협상호금융-한패스 '맞손'…농촌 외국인 금융문턱 낮춘다

AI 핵심 요약beta
- 농협상호금융이 27일 한패스와 외국인 고객 기반 강화를 위한 업무협약을 체결했다.
- 농촌 외국인 근로자 증가에 맞춰 해외송금 수수료 할인과 서비스 연계를 추진한다.
- 통역 지원 확대 등으로 언어 격차를 낮추고 포용금융 모델을 구체화한다.
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포용금융 모델 현장 적용
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농촌 지역 외국인 근로자 증가에 따라 금융 접근성 개선 필요성이 커지는 가운데, 협동조합 금융과 핀테크가 손잡고 서비스 확대에 나서기로 했다.
농협상호금융은 지난 27일 해외송금 핀테크 기업 한패스와 외국인 고객 기반 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.
이번 협약은 농촌을 중심으로 외국인 근로자 유입이 늘어나는 상황에서 금융 이용 편의성을 높이기 위해 추진됐다. 농협상호금융의 전국 영업망과 한패스의 해외송금·외국인 금융서비스 역량을 결합해 외국인 고객의 금융 이용 환경을 개선하는 데 초점을 맞췄다.
양측은 해외송금 수수료 할인과 NH콕뱅크·한패스 간 서비스 연계를 추진한다. 외국인 계절근로자를 대상으로 온·오프라인 통역 지원도 확대한다. 이를 통해 언어와 정보 격차로 인한 금융 진입 장벽을 낮추고, 농촌 현장 수요에 대응하는 포용금융 모델을 구체화할 계획이다.
전경수 농협상호금융 상호금융기획본부장은 "농촌 인력 구조 변화로 외국인 근로자 비중이 빠르게 증가하고 있는 만큼, 이들을 위한 금융 서비스 개선은 선택이 아닌 필수 과제"라며 "외국인 고객이 실제로 체감할 수 있는 금융서비스를 확대하고, 상호금융의 포용금융 역할을 더욱 강화해 나가겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com