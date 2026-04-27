'농협 개혁' 조합원·국민 95% 찬성 …"임직원 비위·구조 문제"

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조합원 및 일반 국민 인식 조사 결과

조합원·국민 모두 개혁 필요 공감

직선제·감사위 설치도 높은 찬성

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농협 운영 구조와 내부 비위 문제에 대한 개선 요구가 커지는 가운데, 농협 개혁 필요성에 대해 조합원과 국민 대다수가 찬성하는 것으로 나타났다. 주요 개혁 과제 전반에서도 높은 지지율이 확인됐다.

농림축산식품부는 27일 '조합원 및 일반 국민 인식 조사' 결과를 발표하고, 농협 개혁 필요성에 대해 조합원 94.5%와 일반 국민 95.1%가 찬성했다고 밝혔다.

이번 조사는 한국농촌경제연구원이 수행하고 한국갤럽이 조사했다. 전국 농협 조합원 1079명과 일반 국민 1000명을 대상으로 지난 21일부터 24일까지 온라인 방식으로 진행됐다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 21일 서울 영등포구 여의대로에서 열린 농협 자율성 수호 농민대회에서 참가자들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 2026.04.21 yeawon2@newspim.com

조사 결과 농협개혁 필요성에 대한 공감은 압도적으로 높았다. 개혁이 필요하다고 본 이유로는 ▲임직원 비위 문제(조합원 55.1%, 국민 73%) ▲조합원이 아닌 조합장 중심 운영 구조(조합원 49.4%, 국민 47.3%) ▲농산물 유통·가격 안정 문제(조합원 49.4%, 국민 54.5%) 등이 꼽혔다.

개별 개혁 과제에 대한 찬성도 전반적으로 높았다. '중앙회장 조합원 직선제 전환'에는 조합원 83.1%와 국민 90.5%가 찬성했는데, 조합원 주권 확립과 민주성 강화가 주요 이유로 제시됐다. 반면 선거 비용 증가와 인기 위주 공약, 권한 집중과 정치화 우려도 일부 제기됐다.

'농협감사위원회 설치'에 대해서는 조합원 85.8%, 국민 93.3%가 각각 찬성했다. 별도 감사기구를 통해 공정한 감사가 가능하다는 점이 긍정적으로 평가됐다. 다만 정부 영향력 확대에 대한 우려도 반대 이유로 언급됐다.

'지주회사와 자회사에 대한 정부 감독권 강화' 역시 조합원 67.5%, 국민 85.0%가 각각 찬성했다. 계열사 비위 예방과 사고 발생 시 직접 감독 필요성이 반영된 결과로 풀이된다. '조합원 1인 정보공개 청구권 확대'에도 조합원 68.9%, 국민 79.7%가 동의해 운영 투명성 강화 요구가 확인됐다.

송미령 농식품부 장관은 "이번 설문조사 결과는 농협개혁이 대다수의 조합원, 국민이 함께 공감하는 과제임을 보여주는 것"이라며 "그간 전국 권역별 설명회 과정에서 제기된 현장 의견이 국회 논의 과정에서 반영될 수 있도록 노력함과 동시에, 농협이 본연의 역할을 회복할 수 있도록 후속 개혁 방안을 조속히 마련하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com