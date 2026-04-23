농협목우촌, 美에 첫 삼계탕 수출…북미 진출 본격화

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단일 품목 역대 최대 물량

국산 원료 K-보양식 경쟁력

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 =국산 삼계탕이 미국 유통망에 처음 진입하며 K-보양식의 해외 확산이 본격화한다. 단일 품목 기준 최대 수출 물량을 기록하며 북미 시장에서 가능성을 확인했다.

농협목우촌은 미국 최대 아시아 슈퍼마켓 체인인 H마트에 '농협목우촌 삼계탕'을 처음 수출한다고 23일 밝혔다.

이번 수출은 필리핀과 일본 등 기존 수출을 이어온 가운데 단일 품목 기준 역대 최대 물량이다. 미국 내 K-푸드 수요 확대 흐름을 반영한 성과로 평가된다.

농협목우촌 삼계탕 컨테이너 출하식에서 직원들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=농협] 2026.04.23 rang@newspim.com

수출 제품은 100% 국산 닭고기 등 원료를 사용한 삼계탕으로, 건강과 간편식을 동시에 추구하는 글로벌 소비 트렌드에 맞춰 개발했다. 현지 소비자들의 입맛을 겨냥한 제품 경쟁력 확보에 초점을 맞췄다.

농협목우촌은 이번 성과를 기반으로 국가별 소비 트렌드에 맞춘 제품 개발과 글로벌 식품 안전 기준에 부합하는 공장 인증 확대, 유통채널 다변화 등 단계적 수출 확대 전략을 추진할 계획이다.

조명관 농협목우촌 전무이사는 "이번 미국 수출은 농협목우촌의 글로벌 경쟁력을 재확인한 결과"라며 "현지 맞춤형 마케팅과 품목 다양화를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화하겠다"고 강조했다.

농협목우촌 삼계탕 제품 홍보 이미지 [사진=농협] 2026.04.23 rang@newspim.com

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