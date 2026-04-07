강원자치도, K-푸드 제품 개발 지원사업 2개 업체 선정

AI 핵심 요약beta
- 강원특별자치도가 7일 삼양식품과 함께 추진하는 K-푸드 제품 개발 지원사업의 최종 사업자로 도내 기업 2개사를 선정했다.
- 선정된 에버스와 서울식품은 도의 재정 지원과 삼양식품의 불닭소스 공급, 제품 개발 노하우를 전수받게 된다.
- 개발된 제품들은 올해 하반기부터 국내외 주요 축제와 박람회에서 선보일 예정이다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도가 도내 식품기업의 글로벌 경쟁력을 강화한다.
7일 강원자치도에 따르면 삼양식품(주)와 함께 추진하는 'K-푸드 제품 개발 지원사업'의 최종 사업자로 ㈜에버스, ㈜서울식품 등 도내 기업 2개사를 선정했다. 이로써 글로벌 경쟁력 강화의 기틀이 확보됐다.
이 사업은 지난 5월 22일 문막 외국인 투자지역 입주기업 간담회에서 도내 기업인 ㈜해태가루비와 삼양이 협력해 전량 일본에 수출중인 '불닭감자칩' 사례가 소개되며 시작됐다.
이후 도와 삼양식품은 지난해 12월 업무협약을 체결하고, 올해 1월 공모를 통해 참여기업을 선발했다. 선정된 기업들은 시제품 생산에 착수한데 이어 올해 하반기부터 국내외 주요 축제와 박람회에서 개발 성과를 선보일 예정이다.
이번에 선정된 2개 기업은 도의 재정 지원은 물론, 삼양식품으로부터 불닭소스를 유·무상으로 공급받게 된다. 특히 제품 기획 단계부터 상품화 과정까지 삼양식품의 노하우를 전수받아 신제품 개발에 박차를 가할 계획이다.
김진태 강원특별자치도지사는 "지난해 12월 삼양식품과의 협약 이후 속도감 있게 사업을 추진해, 글로벌 히트 상품인 불닭소스와 도내 기업 간 협력 상품이 올해 중으로 출시될 예정"이라며, " 도내 기업들이 '불닭'과 함께 글로벌 시장에서 인지도를 높이고, K-푸드 수출을 선도하는 대표 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com