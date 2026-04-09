농식품부, 제2의 라면 키운다…K-푸드 수출기업 145곳 지원

AI 핵심 요약beta
- 농림축산식품부가 K-푸드 수출기업 145곳을 선정해 글로벌 시장 공략에 나섰다.
- 기업 역량별로 밸류업·브랜드업·스타트업 3개 부문으로 나눠 권역별 전략품목을 집중 육성한다.
- 미국 K-레스토랑 위크, 아세안 할랄 제품, 일본 이너뷰티 등 지역 맞춤형 마케팅으로 수출 확대를 추진한다.
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[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 제2의 라면 발굴을 목표로 K-푸드 수출기업 145곳을 선정하고 글로벌 시장 공략에 본격 나섰다.
중동 전쟁 장기화로 수출 환경이 악화된 가운데, 권역별 전략품목과 맞춤형 지원을 통해 수출 성과를 끌어올리겠다는 계획이다.
농식품부는 올해 K-푸드 수출을 견인할 '글로벌 NEXT K-푸드 프로젝트' 참여기업 145개사를 선정했다고 9일 밝혔다.
해당 사업은 지난해 발표한 '글로벌 K-푸드 수출 전략(A-B-C-D-E)'의 후속 조치로, 민·관이 참여하는 수출기획단 논의를 통해 권역별 전략품목을 집중 육성하는 데 초점을 맞췄다.
이번 프로젝트는 기업 수출 역량에 따라 ▲밸류업 ▲브랜드업 ▲스타트업 3개 부문으로 나눠 지원한다.
참여 기업은 권역별 시장 특성에 맞춘 마케팅 전략을 직접 설계하고 신규 제품 개발과 유통망 진입, 수출 확대 등을 목표로 연내 가시적 성과 창출을 추진한다.
밸류업 부문은 대·중견기업과 중소기업 간 컨소시엄을 통해 시너지를 극대화하는 방식이다.
예컨대 해외 유통망을 보유한 수출기업과 중소 양조장이 협력해 우리술의 글로벌 진출 기반을 확보한다. 미국에서는 한식 메뉴와 우리술을 결합한 'K-레스토랑 위크'를 운영하며 북미 시장 공략에 나선다.
아세안 시장에서는 할랄 인증 제품을 중심으로 떡볶이, 바나나맛우유, 아이스크림 등을 연계한 체험형 마케팅을 추진한다. 중남미에서는 냉동 김말이와 컵밥을 활용한 푸드트럭과 캠퍼스 시식 행사로 K-스트리트푸드 소비 기반 확대에 나선다.
브랜드업 부문은 권역별 소비 트렌드를 반영한 공동 마케팅에 집중한다. 일본과 중국에서는 콜라겐, 붓기차, 단백질 음료 등 이너뷰티 제품을 앞세워 기능성 식품 수출을 확대한다.
오세아니아에서는 발효차, 글루텐프리 면류, 밀키트 등 '발효·건강·간편식'을 전략품목으로 설정했다.
중앙아시아 권역은 냉동식품과 K-베이커리를 중심으로 공략한다. 감자·고구마빵과 함께 감귤, 키위 등 신선과일 마케팅도 병행해 현지 수요 확대에 대응한다.
스타트업 부문은 기능성 원료와 기술 기반 신제품 개발을 지원한다. 혈당을 낮추는 기능성 쌀로 만든 곡물 시럽은 유럽 비건·웰빙 시장을 겨냥한다.
푸드프린팅 기술을 활용한 라이스칩은 일본 건강식 시장을 공략하고, 상온 보관이 가능한 시래기 간편식은 미국과 호주 1인 가구와 아웃도어 소비자를 타깃으로 한다.
이번 프로젝트는 연내 수출 성과 창출을 목표로 추진되며, 향후 K-푸드 수출 구조를 고도화하는 핵심 정책으로 자리잡을 전망이다.
plum@newspim.com