경남농협, 농식품 수출리스크 대응 강화…수출 확대 등 논의

수출농협협의회 운영위원회 개최

수출리스크 대응 TF 운영 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남농협은 12일 경남본부 회의실에서 '2026년 제1차 경남수출농협협의회 운영위원회'를 열고 농식품 수출 확대와 안정적 수출 기반 조성을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의에는 협의회 운영위원과 관계자들이 참석해 올해 정기총회 상정 안건을 사전 검토하고 경남 농산물 수출 활성화를 위한 추진 방향을 공유했다.

12일 농협중앙회 경남본부 회의실에서 열린 2026년 제1차 경남수출농협협의회 운영위원회에서 참석자들이 농식품 수출 확대와 안정적인 수출 기반 조성을 위한 협력 방안을 논의한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=경남농협] 2026.03.12

최근 농식품 수출이 늘어나면서 수출대금 미회수 등 리스크 가능성도 커지고 있다. 이에 참석자들은 '수출농산물 제값받기 실천 공동결의'를 통해 농협 간 협력 강화와 안정적 수출 환경 조성에 뜻을 모았다.

수출 리스크를 예방하고 공동 대응하기 위해 '수출리스크 대응 동심협력 TF' 운영을 추진하기로 했다. TF는 농협 간 정보 공유와 협력체계 강화를 중점 추진할 계획이다.

문수호 경남수출농협협의회 회장(진주수곡농협 조합장)은 "경남농협과 수출농가가 힘을 모아 농산물의 글로벌 경쟁력을 높이고 제값받기 실천에 최선을 다하겠다"고 말했다.

류길년 경남농협 본부장은 "농협 간 동심협력을 바탕으로 수출 리스크 대응과 수출농산물 제값받기 실천을 적극 지원해 경남 농식품 수출 경쟁력 강화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

경남수출농협협의회는 도내 64개 농협이 참여하는 연합조직으로, 농협 간 협력과 정보 공유를 통해 경남 농산물 수출 확대와 경쟁력 제고를 주도하고 있다.

news2349@newspim.com