한경협, 'K-바캉스 캠페인' 개최…국내여행 띄우기 나서

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관광공사·어촌어항공단과 민관 합동 행사 열어

여름 휴가철 내수 활성화·지역경제 회복 지원

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국경제인협회가 여름 휴가철 국내여행 활성화와 지역경제 회복을 위한 'K-바캉스 캠페인'을 개최했다.

한경협은 4일 서울 여의도 한강공원 물빛무대 광장에서 한국관광공사, 한국어촌어항공단과 함께 '두근두근 K-바캉스 캠페인'을 열었다고 밝혔다. 이번 행사는 문화체육관광부와 해양수산부가 후원한 민관 합동 국내여행 장려 캠페인이다.

[사진=한경협]

'여행은 가깝게, 내수는 뜨겁게'를 슬로건으로 열린 행사에서는 온누리상품권 증정 이벤트와 관광명소 국민투표, 어촌여행 체험 프로그램 등 다양한 참여형 콘텐츠가 운영됐다.

한경협은 지난해에 이어 2년 연속 캠페인을 진행하며 여름 휴가철 국내 관광 수요 확대와 농·산·어촌 지역경제 활성화를 지원하고 있다고 설명했다.

한경협은 지난 3일 회원사에 하계 휴가철 국내여행 장려 협조 공문을 보내 연차휴가 사용 확대와 국내 관광지 방문, 워케이션 활용, 국내 관광지 중심 워크숍 운영 등을 권고했다. 또 해외연수 프로그램의 국내 전환도 제안하며 기업들의 적극적인 참여를 요청했다.

syu@newspim.com