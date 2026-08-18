합참의장, 중부전선 7사단 GP·GOP 점검… "UFS 빌미 北 도발 철저 대비"

AI 핵심 요약beta
- 진영승 합참의장이 18일 7사단 GP·GOP를 점검했다.
- UFS 연습 중 경계작전태세와 DMZ 작전상황을 살폈다.
- 감시·경계 강화와 즉각 대응을 강조했다.
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"기습도발 땐 원칙·기준 따른 단호한 대응으로 현장 종결"
하계 취약요인 보강·반복 훈련 주문… "최전방 헌신이 국민 일상 지켜"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 합동참모본부는 18일 진영승 합참의장이 중부전선 최전방인 육군 7사단 감시초소(GP)와 일반전초(GOP)를 찾아 접적지역 경계작전태세와 비무장지대(DMZ) 작전상황을 점검했다고 밝혔다.
이번 현장점검은 을지 자유의 방패(UFS) 연습 기간 군사대비태세를 확인하고, 접적지역의 특이 동향에 대비하기 위해 실시됐다. 진 의장은 GP에서 군사분계선(MDL) 일대의 적 활동을 확인한 뒤 현장 부대의 즉응태세를 살폈다.
진 의장은 작전수칙과 상황별 작전수행 절차, 작전요원의 대응태세, 감시·타격장비의 전투준비 상태 등을 점검했다.
그는 "현장 중심 지휘활동을 강화해 작전기강과 지휘체계를 확립하고, 하계 취약요인을 보강함으로써 작전의 완전성을 높여야 한다"고 지시했다. 이어 "촌각을 다투는 실전 상황에서 작전요원이 즉각 대응할 수 있는 태세가 중요하다"며 "반복 훈련을 통해 팀워크를 배양하라"고 당부했다.
진 의장은 이어 7사단 GOP 경계작전부대에서 작전현황을 보고받고 경계태세를 재차 확인했다. 그는 "UFS 연습을 빌미로 적의 도발 가능성이 높아질 수 있는 만큼, 감시와 경계를 강화해 기습도발에 철저히 대비해야 한다"고 말했다.
그러면서 "적이 도발할 경우 원칙과 기준에 입각해 단호히 대응하고, 현장에서 작전을 종결하라"고 강조했다.
진 의장은 최근 기상 변화로 인한 최전방 장병들의 어려움에도 공감했다. 그는 "최전방을 수호하는 여러분의 헌신이 국민의 일상을 지키고 있다는 보람과 자부심을 가져달라"고 했다.
gomsi@newspim.com