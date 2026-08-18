영·러, 우크라의 영국제 드론 사용 놓고 정면 충돌… "테러 공범" ↔ "끝까지 지원"

AI 핵심 요약beta
- 러시아와 영국이 18일 우크라 드론 지원 놓고 충돌했다
- 러시아는 영국의 개입에 상응하는 책임을 경고했다
- 영국은 우크라이나를 끝까지 지원하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 영국과 러시아가 우크라이나의 영국제 드론 사용을 놓고 정면 충돌하고 있다.
러시아는 영국의 드론 지원에 대해 "상응하는 결과와 책임"을 거론했고, 영국은 "우크라이나와 끝까지 함께할 것"이라고 공언했다.
주영 러시아 대사관은 18일(현지시각) 텔레그램 성명을 통해 "런던(영국)의 행동은 피할 수 없는 결과를 초래할 것이며 영국은 이에 대해 반드시 책임을 져야 할 것"이라고 말했다.
성명은 "영국은 평화를 원한다고 위선적으로 주장하면서도 우크라이나 위기를 의도적으로 긴장 고조 국면으로 몰아가고 있다"면서 "분쟁에 더 깊이 개입하고 우크라이나의 테러 기구를 더 많이 지원할수록 영국이 치를 대가는 더욱 커질 것"이라고 했다.
그러면서 "영국은 유혈 범죄와 테러 공격의 공범이자 공동 가해자 역할을 하고 있다"고도 했다.
영국은 정면으로 받아쳤다.
앤디 버넘 영국 총리는 우크라이나에 대한 드론 지원은 "영국이 오래전부터 밝혀온 방침, 즉 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 주도한 이 불법적인 전쟁에 맞서 우크라이나를 100% 지원하겠다는 약속을 실행하는 것"이라고 말했다.
버넘 총리는 "우리는 상황이 좋을 때만 함께하는 친구가 아니다"라며 "우크라이나가 가장 어려운 시기를 겪는 동안에도 우리는 곁에 있을 것이며 그 방침은 변하지 않을 것"이라고 했다.
영국 국방부도 성명을 통해 "우크라이나와 어깨를 나란히 할 것"이라고 밝혔다.
이에 앞서 영국 일간 더타임스의 주말판인 선데이타임스는 지난 15일 우크라이나가 최근 6개월간 영국제 드론을 활용해 러시아 본토 내 목표물을 심층 타격해 왔다고 보도했다.
이 같은 작전으로 러시아는 정유시설과 해군기지, 물류 거점, 교통망 등이 파괴되고 350억 파운드 이상의 경제적 피해를 입었다고 했다. 일부 지역에서는 연료 부족과 순환 단전 사태가 발생했다.
영국제 드론은 BAE 시스템스의 자회사 칼렌-렌즈가 만든 제트 추진 드론 '냔(Nyan·사거리 240㎞ 이상)'과 이름이 알려지지 않은 방산업체의 장거리 드론(사거리 965㎞)인 것으로 전해졌다.
영국은 지난 4월 장거리 타격용 기체를 포함해 드론 수만 대를 우크라이나에 제공하겠다고 발표했다.