울진군, 민생정책 '속도'...민생안정지원금 추석 전 지급 추진

AI 핵심 요약beta
- 울진군이 18일 추석 전 민생안정지원금 지급을 추진했다
- 군민 1인당 30만원을 울진사랑카드로 지원한다
- 보통교부세 등으로 재원을 마련해 경기 회복을 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = '울진 신민생 시대'를 주창하며 출범한 민선 9기 울진군이 군민 생활안정을 위한 민생 정책을 본격 추진한다.
울진군은 계속되는 물가 상승과 경기 침체로 어려움을 겪는 군민들의 생활 부담을 덜고 지역 내 소비 활성화를 위해 전 군민을 대상으로 민생안정지원금을 추석 명절 전에 지급하는 방안을 추진하고 있다고 18일 밝혔다.
민생안정지원금은 울진군민 전체(외국인 중 결혼 이민자와 영주권자 포함)를 대상으로 1인당 30만 원을 울진사랑카드로 지원하는 방식으로 추진될 것으로 알려졌다.
이번에 추진하는 민생안정지원금에 소요되는 예산은 울진군이 추가 확보한 보통교부세와 지방소득세 증가분 등으로 마련된다.
울진군은 이번 지원이 군민들의 실질적인 생활비 부담을 줄여 주는 것은 물론이고 지역 화폐 소비 확대를 통해 지역 소상공인과 자영업자의 매출 증대에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.
울진군은 울진군의회와 발맞춰 군민들이 풍성한 추석 명절을 보낼 수 있도록 민생안정지원금 지급을 위한 준비에 만전을 기하고 있다.
이와 함께 울진군은 황이주 군수의 1호 공약인 '울진 행복에너지 연금' 관련해 내년 초 지급을 목표로 현재 TF를 중심으로 군의회와 긴밀한 협력을 통해 이의 재원 확보 위한 제도적 기반 마련과 사전 행정 절차를 진행하고 있다.
황이주 울진군수는 "민선 9기 군정의 중심에는 늘 군민의 삶이 있다"며 "앞으로도 군민들이 생활 속에서 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 민생 안정과 지역 경제 회복에 총력을 다하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com