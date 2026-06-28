한경협, AI가 바꿀 일자리 미래 진단한다

AI 핵심 요약beta
- 한국경제인협회가 7일 AI와 일자리 공존 세미나를 개최했다
- 세미나에서 AI 확산에 따른 노동시장 구조 변화와 고용·산업 경쟁력 정책을 논의했다
- OECD·학계·연구기관 등이 사례 발표 후 종합토론으로 AI 시대 노동시장 대응 전략을 모색했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI 확산에 따른 노동시장 변화와 대응 전략 논의
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 한국경제인협회(한경협)는 내달 7일 오후 2시 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 '인공지능(AI)과 일자리의 공존 : 노동시장의 구조적 변화와 대응전략'을 주제로 세미나를 연다고 28일 밝혔다.
이번 세미나는 AI 확산에 따른 노동시장 변화 속에서 생산성 향상과 고용 불안정이라는 과제를 진단하고, 고용 안정과 산업 경쟁력을 함께 높일 수 있는 정책 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
첫 번째 세션에서는 스테인 브루크 경제협력개발기구(OECD) 선임경제학자가 'AI와 일자리의 미래: OECD가 진단한 노동시장 대전환'을 주제로 발표한다. 이어 이철희 서울대 교수가 AI 도입이 인력 수급 불균형에 미치는 영향을 분석한다.
두 번째 세션에서는 길은선 산업연구원 연구위원이 AI 시대 산업인력 정책 방향을, 르네이 탄 싱가포르 성인학습연구소(IAL) 부원장이 싱가포르의 인재 재교육 프로그램인 '스킬스퓨처(SkillsFuture)' 사례와 시사점을 소개한다.
종합토론은 정철 한경협 연구총괄대표 겸 한국경제연구원장이 좌장을 맡아 진행하며, 고용노동부와 연구기관 관계자들이 참석해 AI 시대 노동시장 대응 전략을 논의할 예정이다.
syu@newspim.com