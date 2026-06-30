BNK금융, ESG 성과 담김 '2025 지속가능경영보고서' 발간

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조선·해양·물류 등 지역 주력 산업 금융지원 확대

지역 특성 반영 해양금융 생태계 활성화 나서

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK금융그룹은 30일 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 발표했다. 이번 보고서에는 ESG 경영 추진 현황과 주요 성과가 담겼다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK금융그룹은 30일 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 발표했다. [사진=BNK금융그룹]2026.06.30 dedanhi@newspim.com

보고서에서는 환경, 사회, 지배구조 분야의 주요 활동 외에도 지속가능금융, 기후변화 대응, 자연자본 및 인권경영 등 여러 ESG 이슈에 대한 대응 현황을 종합적으로 제시했다.

특히 이번 보고서는 BNK금융그룹이 실행하고 있는 'BNK형 지속가능금융' 전략과 성과를 더욱 체계적으로 소개하는 데 중점을 두었다. BNK금융그룹은 생산적금융, 포용금융 및 녹색금융을 통해 지역과 산업의 성장 기반을 지원하며, 금융을 통해 창출된 가치를 지역경제와 지역사회로 재환원하는 선순환 구조를 발전시키고 있다.

또한, 조선, 해양, 물류 등 지역의 주력 산업에 대한 금융 지원을 확대하고 저탄소 경제 전환을 지원하는 한편, 부산, 울산, 경남 지역의 특성을 반영한 해양금융 생태계 활성화에도 적극 나서고 있다. 이를 통해 금융의 사회적 역할을 강화하고 지역경제의 지속 가능한 성장 기반 마련에 기여하고 있다.

보고서 내에는 'Sustainability in Focus' 섹션이 신설되어 ▲BNK형 지속가능금융 ▲해양금융 생태계 선도 ▲생산적금융 활성화 ▲미래 디지털·IT 혁신 ▲녹색금융 선순환 ▲주주가치 제고 등 BNK금융그룹의 핵심 지속가능경영 전략과 추진 성과가 상세히 설명됐다.

또한, 이해관계자들이 주요 ESG 이슈를 보다 심층적으로 파악할 수 있도록 ▲기후변화에 따른 위험과 기회 및 대응 전략을 담은 TCFD 보고서 ▲자연자본과 생물다양성 관련 위험 및 관리 현황을 담은 TNFD 보고서 ▲인권경영 보고서 ▲지속가능금융 보고서를 별도의 스페셜 리포트 형태로 발간했다.

BNK금융그룹은 ESG 데이터 관리체계를 지속적으로 개선하고 KSSB S1·S2 등 국내외 지속가능성 공시기준 변화에 적극 대응하며 지속가능경영 역량을 더욱 강화할 예정이다.

BNK금융그룹 관계자는 "이번 보고서는 BNK금융그룹의 지속가능금융 전략과 ESG 경영 성과를 이해관계자에게 보다 투명하게 전달하기 위해 발간했다"며 "앞으로도 생산적금융, 포용금융, 녹색금융을 중심으로 지역사회와 함께 성장하는 BNK형 지속가능금융을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com