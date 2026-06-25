BNK경남은행 "31일간의 사랑 나눔 헌혈 캠페인 현약' 체결

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헌혈 문화 확산 및 헌혈 증진 협력체계 구축 목적

생명나눔 특별 리워드 증정, 우수단체 헌혈 시상 등 이벤트

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK경남은행이 25일 경남지역 헌혈 문화 활성화를 위해 '31일간의 사랑 나눔 헌혈 캠페인 협약'을 체결했다.

이번 행사에는 김태한 BNK경남은행 은행장, 이종붕 경남신문 회장, 이정우 대한적십자사 경남혈액원 원장, 이상연 (사)경남지역발전협의회 이사장 등이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = (사진 오른쪽 네번째부터)대한적십자사 경남혈액원 이정우 원장, BNK경남은행 김태한 은행장, 경남신문 이종붕 회장 [사진=BNK경남은행]2026.06.25 dedanhi@newspim.com

협약에 따라 참여 기관들은 헌혈 문화 확산 및 헌혈 증진을 위한 협력체계를 구축해 7월 13일부터 8월 12일까지 '31일간의 사랑 나눔 캠페인'을 진행하기로 했다. BNK경남은행은 행사 비용을 지원하며 경남신문과 공동으로 기획 및 주최할 예정이다.

또한, 헌혈 문화 장려를 위해 영업점 IPTV를 통해 캠페인 홍보 영상을 송출하고 임직원들을 대상으로 '사랑의 헌혈 운동'을 실시할 예정이다. 경남신문은 헌혈 참여에 대한 언론 보도 및 기념품 제작 등을 담당하며, 대한적십자사 경남혈액원은 행사 전체를 주관한다.

'31일간의 사랑 나눔 캠페인'은 '생명을 잇는 헌혈, 따뜻한 나눔으로 하나 되는 경남'이라는 주제로 다양한 이벤트를 진행할 계획이다. 이에는 생명나눔 특별 리워드 증정, 우수 단체 헌혈 시상, 헌혈 참여자를 위한 경품 추첨 등이 포함된다. 특히 캠페인 기간 중 경상남도 내 헌혈의 집에서 헌혈을 한 참가자에게는 특별 기념품이 제공된다.

김태한 은행장은 "이번 협약이 생명 나눔의 가치를 공유하는 계기가 되길 바란다"며 "많은 지역민이 헌혈에 동참하기를 희망하며, BNK경남은행은 생명존중 문화 확산에 지속적으로 노력할 것이다"라고 말했다.

dedanhi@newspim.com