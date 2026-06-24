BNK경남은행, 경남중소벤처기업청과 중소기업 육성 협력 나선다

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 24일 경남중기청과 지역 중소기업 육성 협약을 체결했다
- 협약에는 포상·홍보·해외마케팅·AI소상공인 등 8개 지원사업이 포함됐다
- BNK경남은행은 맞춤형 지원 강화와 함께 기술금융 테크평가 소형리그 1위를 기록했다
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지역 중소기업 기술 혁신 등 위한 맞춤형 교육·지원 강화
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK경남은행은 24일 경남지방중소벤처기업청과 '2026년 지역 중소기업 육성을 위한 공동사업지원 협약'을 체결했다.
이번 협약은 지역 유망 중소기업 육성과 창업 활성화를 통해 지역 경제 활성화에 기여하고 기업 경쟁력을 높이기 위한 것으로, 협약의 내용으로는 △경남중소기업대상 포상 △중소기업 홍보지원 △해외 공동마케팅 △창업지원기관 협업 액셀러레이팅 지원사업 △수출교육 지원 △글로벌 통상 교육 △기술 지원사업 △AI 활용 소상공인 육성 등 8개 사업이 포함됐다.
BNK경남은행은 지역 중소기업의 기술 혁신과 해외시장 접근성을 높이기 위해 맞춤형 교육과 지원 프로그램을 강화할 계획이다.
BNK경남은행의 김기범 상무는 "이번 협약을 통해 지역 중소기업과 스타트업의 역량이 강화되고, 경제가 활성화되기를 기대한다"며 "앞으로도 경쟁력 있는 경남을 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
한편, 금융위원회가 발표한 '25년 하반기 기술금융 테크평가 결과'에 따르면, BNK경남은행은 기술금융 분야에서 높은 평가를 받아 소형리그 1위로 선정됐다.
dedanhi@newspim.com