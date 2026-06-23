BNK부산은행, 청년미래적금 출시…최고 연 7.0% 혜택

AI 핵심 요약beta
- 부산은행이 23일 청년미래적금을 출시했다.
- 만 19세 이상 34세 이하가 대상이다.
- 최고 연 7.0%와 정부기여금 혜택이 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 청년 자산 형성을 지원하기 위한 정책금융상품 '청년미래적금'에 BNK부산은행이 참여해 자체 금리를 적용한 '부산은행 청년미래적금'을 선보였다.
부산은행은 청년층의 장기 자산 형성과 미래 준비를 돕는 정책형 적금 상품 '부산은행 청년미래적금'을 출시했다고 23일 밝혔다.
'부산은행 청년미래적금'은 정부와 시중은행, 인터넷은행, 우체국 등 15개 금융기관이 공동으로 취급하는 청년 전용 정책금융상품이다.
가입 대상은 만 19세 이상 34세 이하 청년으로 개인·가구소득 등 요건을 충족해야 한다. 월 최대 50만 원까지 자유롭게 납입할 수 있으며 가입 기간은 36개월이다.
신청은 다음달 3일까지 모바일뱅킹 앱을 통해 가능하며, 서민금융진흥원 심사를 거쳐 가입 여부가 결정된다. 금리는 기본 연 5.0%에 급여이체, 카드 이용, 주택청약 보유 등 조건 충족 시 최대 2.0%포인트의 우대금리가 추가돼 최고 연 7.0%가 적용된다.
가입자의 소득 수준에 따라 납입금의 6% 또는 12%에 해당하는 정부기여금이 지급되며 이자소득에 대한 비과세 혜택도 제공된다.
news2349@newspim.com