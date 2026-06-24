BNK부산은행, 지수연동 정기예금 비대면 채널로 출시

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만기 유지시 원금 보장, 기초자산 변동 따른 추가 수익 가능

'퀴즈 풀고 금리 기대 UP' 이벤트, 신세계 상품권과 커피 쿠폰 제공

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK부산은행은 24일, KOSPI200 지수 변동에 따라 추가 수익을 기대할 수 있는 'BNK지수연동 정기예금(ELD상품)'을 비대면 채널로 출시했다고 발표했다.

이번 비대면 출시로 고객들은 부산은행의 모바일뱅킹과 인터넷뱅킹을 통해 영업점에 방문하지 않고도 상품에 가입할 수 있게 됐다. 이는 금융상품 가입 편의성을 높이고 비대면 금융 수요에 적극 반영하기 위한 조치라고 은행 측은 설명했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = BNK부산은행은 24일, KOSPI200 지수 변동에 따라 추가 수익을 기대할 수 있는 'BNK지수연동 정기예금(ELD상품)'을 비대면 채널로 출시했다고 발표했다. [사진=BNK부산은행]2026.06.24 dedanhi@newspim.com

지수연동 정기예금은 만기까지 유지 시 원금이 보장되며 기초자산 변동에 따른 추가 수익이 가능하다. 부산은행은 이번에 'BNK지수연동 정기예금 6차(상승참여형6호)'와 'BNK지수연동 정기예금 7차(상승터치형Ⅱ1호)' 두 가지 상품을 동시에 출시했다.

'BNK지수연동 정기예금 6차'는 안정성을 중시하는 고객을 위해 최저 연 2.40%에서 최고 연 5.20%의 금리를 제공한다. KOSPI200 지수가 하락할 경우에도 최저보장금리를 받을 수 있어 안정적인 자산 운용이 가능하다.

'BNK지수연동 정기예금 7차'는 높은 수익을 추구하는 고객을 위한 상품으로, 최저 연 1.50%부터 최고 연 11.50%의 금리를 제공한다. 단, 만기지수 결정일 전까지 KOSPI200 지수가 기준 지수 대비 50%를 초과할 경우 낙아웃 조건이 적용된다.

두 상품 모두 가입 대상에 제한이 없고, 가입금액은 100만 원 이상이며 모집기간은 7일까지이다. 모집한도는 6차 상품의 경우 500억 원, 7차 상품은 200억 원이다.

부산은행은 상품 출시 기념으로 'BNK지수연동 정기예금 퀴즈 풀고 금리 기대 UP!' 이벤트도 실시할 예정이다. 이벤트 기간은 7일까지이며, 비대면 채널을 통해 해당 상품에 1000만 원 이상 가입하고 퀴즈에 참여한 고객을 대상으로 진행된다. 응모한 고객 중 추첨을 통해 신세계 상품권과 커피 쿠폰이 제공된다.

장인호 개인고객그룹장은 "최근 금융시장 변화에 맞춰 다양한 투자 수요를 반영해 지수연동 예금을 비대면으로 선보이게 됐다"며 "앞으로도 고객들이 보다 편리하게 금융상품을 이용할 수 있도록 비대면 서비스를 계속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 이 상품은 만기 유지 시 원금이 보장되지만, 중도해지 시 수수료가 부과돼 일부 원금 손실이 발생할 수 있어 가입 전에 충분한 정보 확인이 필요하다.

dedanhi@newspim.com