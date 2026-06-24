부산은행, KOSPI200 지수 연동 정기예금 출시…비대면 금융 수요 대응

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 24일 코스피200 연동 정기예금을 비대면으로 출시했다
- 6차는 연 2.40~5.20% 금리로 지수하락 때도 최저금리를 보장했다
- 7차는 연 1.50~11.50% 금리지만 낙아웃 시 최저금리만 지급했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 코스피200 지수에 연동된 정기예금을 비대면 채널로 출시했다.
부산은행은 KOSPI200 지수 변동에 따라 수익이 결정되는 '지수연동 정기예금(ELD)' 2종을 모바일뱅킹과 인터넷뱅킹을 통해 선보였다고 24일 밝혔다.
이번 상품은 영업점 방문 없이 가입할 수 있도록 해 비대면 금융 수요에 대응한 것이 특징이다.
출시된 상품은 'BNK지수연동 정기예금 6차(상승참여형)'와 '7차(상승터치형Ⅱ)'로 만기까지 유지할 경우 원금이 보장되며 지수 변동에 따라 추가 수익이 가능하다.
6차 상품은 KOSPI200 상승률에 따라 연 2.40%에서 최고 5.20% 금리를 제공하며 지수 하락 시에도 최저 금리를 보장한다.
7차 상품은 연 1.50%에서 최고 11.50% 금리를 적용하지만 만기 전 지수가 기준 대비 50%를 초과할 경우 낙아웃 조건이 적용돼 최저금리가 지급된다.
가입 대상에는 제한이 없으며 최소 가입금액은 100만 원이다. 모집 기간은 7월 7일까지로 한도는 6차 500억 원, 7차 200억 원이다.
부산은행은 비대면 출시를 기념해 일정 금액 이상 가입 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행한다.
은행 측은 중도 해지 시 수수료 부과로 원금 손실이 발생할 수 있어 가입 전 상품 구조를 확인할 필요가 있다고 설명했다.
news2349@newspim.com