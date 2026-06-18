부산은행, 4억달러 ESG 신디케이트론 조달…ESG 관련 사업 재원

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 18일 미화 4억달러 규모 외화 ESG 신디케이트론을 조달했다
- 당초 3억달러 목표였으나 투자 수요로 그린슈 적용해 4억달러까지 확대했다
- 조달 자금으로 ESG 사업 지원과 고금리 외화차입 상환해 중장기 저비용 구조로 전환한다
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저비용 외화 조달 구조 재편 계획
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 글로벌 투자 수요에 힘입어 미화 4억달러 규모의 외화 ESG 신디케이트론을 조달해 중장기 외화 조달 구조 재편에 나섰다.
부산은행은 총 5개국 13개 금융기관이 참여한 미화 4억달러 규모의 외화 ESG 신디케이트론 차입 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 이번 거래는 HSBC가 주관사로 참여해 대주단을 구성했다.
신디케이트론은 여러 금융기관이 대주단을 구성해 공동으로 자금을 공급하는 대출 방식으로 대규모 자금 조달과 차입 구조의 안정적 운영이 가능한 것이 특징이다. ESG 신디케이트론은 조달 자금을 친환경 사업, 사회적 가치 창출 등 ESG 관련 사업 재원으로 활용하는 구조다.
부산은행은 당초 3억달러 조달을 목표로 했으나 최종 투자 수요가 5억 달러를 넘어서면서 그린슈(초과배정옵션)를 적용해 최종 조달 규모를 4억달러로 확대했다. 차입 기간은 3년물과 5년물로 나뉘어 구성됐다.
이번에 확보한 자금은 친환경 및 사회적 금융 지원, 지역경제 활성화를 위한 ESG 사업에 투입하는 동시에 기존 고금리 외화 차입을 상환·재편하는 데 사용할 계획이다.
부산은행은 이를 통해 외화 조달 구조를 중장기 저비용 체계로 전환해 조달 비용을 절감하겠다는 방침이다.
news2349@newspim.com