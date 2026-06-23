김태한 경남은행장, 경남도에 에너지바우처와 부채 기탁

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 23일 취약계층 폭염 대비 위해 2026 COOL BNK 사업을 진행했다
- 경남도에 2억 원 상당 에너지바우처와 부채를 기탁해 3180세대와 지역민 지원에 나섰다
- 전 영업점을 무더위 쉼터로 운영하며 냉방시설을 상시 가동해 더위 피할 공간을 제공했다
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영업점 무더위 쉼터 운영
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 폭염 대비 취약계층 지원과 무더위 쉼터 운영을 결합한 '2026 COOL BNK 사업'을 통해 여름철 지역민 보호에 나섰다.
BNK경남은행은 23일 경남도청에서 '2026 COOL BNK 사업'의 하나로 경남도에 에너지바우처와 부채를 기탁했다고 밝혔다.
이날 김태한 은행장은 박완수 경남도지사, 정영식 경남사회복지공동모금회장에게 총 2억 원 상당의 에너지바우처 및 부채를 전달했다.
은행이 준비한 에너지바우처는 경남사회복지공동모금회를 통해 도내 18개 시·군이 추천한 취약계층 가정 3180세대에 지원된다.
함께 기탁된 부채는 '공공기관 2차 이전 홍보 메시지'를 담아 총 2만 개가 제작됐으며 BNK경남은행 전 영업점으로 배부돼 지역민에게 무료로 제공된다.
은행은 부채 나눔과 더불어 전 영업점을 무더위 쉼터로 조성해 시민들에게 냉방시설이 가동된 휴식 공간을 제공하기로 했다. 무더위 쉼터에서는 점포 내 냉방시설을 상시 가동해 폭염 시 은행을 찾는 지역민이 잠시 머물며 더위를 피할 수 있도록 했다.
김태한 은행장은 "부채 나눔과 무더위 쉼터 운영을 통해 지역민들이 무더위와 폭염을 잘 이겨내고 건강한 생활을 이어가길 희망한다"면서 "앞으로도 BNK경남은행은 지역을 대표하는 금융기관으로서 지역민의 삶의 질 향상에 도움이 되는 다양한 사회공헌사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com