BNK부산은행, 수출입 기업 환율 세미나…글로벌 경제 전망 공유

AI 핵심 요약beta
- BNK부산은행이 26일 양산서 환율 전망 세미나를 열었다.
- 지역 수출입 기업 40여 명이 참석해 시장 흐름을 들었다.
- 환리스크 대응 전략과 외환·무역금융 지원을 공유했다.
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주요국 통화정책 변화 설명
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 글로벌 금융시장 변동성이 커지는 가운데 환리스크 관리 필요성을 짚고 대응 방향을 공유했다.
부산은행은 26일 양산상공회의소에서 '2026년 3분기 환율 및 글로벌 경제 전망 세미나'를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 지역 수출입 기업 관계자 40여 명이 참석했다.
강연은 부산은행 자금운용부 이영화 이코노미스트가 맡았다. 이 이코노미스트는 2026년 하반기 글로벌 경제 흐름과 주요국 통화정책 변화, 외환시장 동향을 설명하고 환율 흐름을 전망했다.
중동 지역 지정학적 리스크, 주요국 중앙은행의 정책 기조 변화 가능성, 에너지 가격과 물가 흐름이 금융시장과 환율에 미치는 영향도 짚었다. 이를 바탕으로 수출입 기업이 참고할 수 있는 환리스크 대응 전략도 제시했다.
부산은행은 정기적인 환율 전망 리포트와 외환 컨설팅, 수출입 금융 지원 등 기업 맞춤형 외환·무역금융 서비스를 제공하고 있다.
news2349@newspim.com