BNK부산은행, 초등 1학년 전원에 어린이 안전우산 지원

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교통안전 투명 디자인과 반사띠 적용

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 부산지역 초등학교 1학년 모든 학생에게 교통사고 예방을 위한 '어린이 안전우산'을 지원하며 통학로 보행 안전 강화에 나섰다.

부산은행은 지난 25일 오후 부산시교육청에서 등·하굣길 어린이 교통안전을 위한 '어린이 안전우산' 전달식을 진행했다고 26일 밝혔다.

김성주 BNK부산은행장(왼쪽 세 번째)이 25일 오후 부산시교육청에서 등·하굣길 어린이 교통안전을 위한 '어린이 안전우산' 지원을 알리는 손푯말을 선보이고 있다.[사진=BNK부산은행] 2026.06.26

어린이 안전우산은 빗길에 차량 운전자가 어린이 보행자를 쉽게 인지할 수 있도록 제작했다. 우산 측면 세 면을 투명 재질로 구성해 어린이가 주변 차량과 보행 환경을 직접 확인할 수 있게 했고 가장자리에 반사띠를 부착해 어두운 시간대에도 보행자의 시인성을 높였다.

부산은행은 이번에 제작한 어린이 안전우산을 부산사회복지공동모금회를 통해 부산지역 초등학교 1학년 전체 학생 1만7000여 명에게 전달한다. 교육청 측은 별도 배부 계획을 세워 장마철 이전에 각 학교 신입생에게 순차적으로 보급할 예정이다.

김성주 BNK부산은행장은 "어린이 교통안전은 지역사회가 함께 관심을 갖고 노력해야 할 중요한 과제"라며 "미래세대가 보다 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

부산은행은 2018년부터 어린이 교통안전 문화 확산을 목표로 '가방 안전덮개' '안전 옐로카드' 등을 지원해 왔다.

news2349@newspim.com