델 테크놀로지, 국내 기업용 데스크톱 1위..."비용 효율화·보안 강화"

AI 핵심 요약beta
- 델이 25일 국내 기업용 데스크톱 시장 1위를 기록했다
- IDC 집계서 기업용 PC 4위, 외산 2위에도 올랐다
- 델은 AI PC로 보안·비용·운영 효율을 강화하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정승원, 심재민 인턴기자 = '델 테크놀로지스(델)'가 2분기 국내 기업용 데스크톱 시장에서 1위를 달성했다고 25일 밝혔다.
시장조사업체 IDC에 따르면 델은 올해 2분기 국내 기업용 PC 시장을 통틀어 4위, 외산 브랜드로 한정하면 2위를 기록했다. 기업용 데스크톱으로 한정하면 1위를 달성했다. 델 측은 국내외 PC 업체 가운데 유일하게 전년 대비 세 자릿수 성장률을 기록했다고 설명했다.
델은 이 같은 기업용 PC 성장세를 AI PC 시장에서도 이어간다는 전략이다. 델 관계자는 "AI 도입이 늘면서 엔드포인트 보안 취약성이 증가했다"며 "델의 AI PC는 제품 설계, 개발, 테스트 전 과정에서 보안 수준을 함께 확인한다"고 밝혔다. 이어 "양자컴퓨터가 발전하면 현재의 암호 방식으로 충분하지 않을 수 있어 양자 내성 보안도 적용했다"고 전했다.
클라우드 AI 사용에 따른 비용 증가에도 대응한다는 전략이다. 모든 AI 작업을 비용이 높은 클라우드에서 처리하는 대신 반복적인 추론이나 민감한 데이터는 데스크사이드에서 로컬로 처리하고, 핵심 워크로드는 데이터센터에서 처리하는 방식으로 토큰 효율을 높인다는 구상이다.
전 직원이 각자의 자리에서 활용할 수 있는 AI PC를 추구하는 것도 특징이다. 델은 일부 IT 전문가가 아닌 일반 임직원도 로컬 환경에서 AI를 활용할 수 있어야 기업의 AI 전환이 가능하다고 보고 있다. 델 테크놀로지스 관계자는 "실제 PC 사용자들이 디스플레이나 주변기기와 결합해 어떻게 생산성을 낼 수 있을지 고민했다"고 전했다.
유상모 델 테크놀로지스 대표는 이날 간담회에서 "AI에서 가장 중요한 게 성능이라고 하지 않는 추세"라며 "보안과 비용, 운영을 어떻게 할지가 훨씬 더 심각하고 풀기 어려운 과제"라고 말했다.
flurry327@newspim.com