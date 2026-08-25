더본코리아, '열탄대창불고기' 출시

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 더본코리아의 새마을식당이 대표 메뉴 '열탄불고기'에 소대창을 더한 신메뉴 '열탄대창불고기'를 출시한다고 25일 밝혔다.
열탄대창불고기는 특제 양념에 버무린 돼지고기에 소대창과 쪽파를 함께 구성한 메뉴다. 기존 열탄불고기를 기반으로 식재료를 추가해 메뉴 라인업을 확대한 것이 특징이다.
신메뉴는 일부 매장을 제외한 전국 새마을식당 매장에서 판매한다.
flurry327@newspim.com
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 더본코리아의 새마을식당이 대표 메뉴 '열탄불고기'에 소대창을 더한 신메뉴 '열탄대창불고기'를 출시한다고 25일 밝혔다.
열탄대창불고기는 특제 양념에 버무린 돼지고기에 소대창과 쪽파를 함께 구성한 메뉴다. 기존 열탄불고기를 기반으로 식재료를 추가해 메뉴 라인업을 확대한 것이 특징이다.
신메뉴는 일부 매장을 제외한 전국 새마을식당 매장에서 판매한다.
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