이란, 호르무즈 통항 위반 유조선 45척 '블랙리스트'…한국 선박도 포함

AI 핵심 요약beta
- 이란이 23일 호르무즈해협 위반 유조선 45척을 블랙리스트에 올렸다.
- 이란은 선박 억류와 화물 압수 가능성을 경고하며 압박했다.
- 미국 제재 예고 속 호르무즈해협 긴장이 다시 고조됐다.
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美 '역대 최강 제재' 예고 직후 맞불…호르무즈 긴장 다시 고조
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 이란이 호르무즈해협 통항 규정을 위반했다며 유조선 45척을 블랙리스트에 올리고 선박 억류와 화물 압수 가능성을 경고했다. 미국이 이란에 대해 '역사상 가장 강력한 제재'를 예고한 직후 이란도 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈해협을 앞세워 압박 수위를 높이면서 긴장이 다시 고조되고 있다.
이란이 호르무즈해협 관리를 위해 새로 설립한 페르시아만해협청(PGSA)은 23일(현지시간) 엑스(X)를 통해 해협 통항 규정을 위반한 유조선 45척을 블랙리스트에 올렸다고 밝혔다.
페르시아만해협청은 명단에 오른 선박들이 벌금 부과와 억류, 화물 압수 등의 조치를 받을 수 있다고 경고했다. 이들 선박과 선박 간(STS) 환적에 관여하는 다른 선박 역시 블랙리스트에 추가될 수 있다고 밝혔다.
이번 조치는 미국이 이란에 '역사상 가장 강력한 제재'를 가하겠다고 경고한 지 며칠 만에 나왔다. 이란 역시 미국이 새로운 위협에 나설 경우 대응은 '파괴적'일 것이라고 맞서면서 양국 간 긴장이 높아지고 있다.
제재 명단에는 초대형 원유운반선(VLCC)을 비롯해 액화천연가스(LNG) 운반선, 액화석유가스(LPG) 운반선, 정제 석유제품 운반선 등이 포함됐다.
아랍에미리트(UAE) 국영 ADNOC의 물류·해운 계열사 ADNOC L&S와 자회사 네비그8 탱커스(Navig8 Tankers), 사우디아라비아 국영 해운사 바흐리(Bahri)가 소유한 선박들이 명단에 이름을 올렸다.
한국 장금상선(Sinokor)이 소유한 선박들도 블랙리스트에 포함됐다. 노르웨이 클라베네스 선박관리(Klaveness Ship Management)와 스톨트 탱커스(Stolt Tankers) 소유 선박도 제재 대상에 올랐다.
다만 이란 측은 이들 선박이 구체적으로 어떤 규정을 위반했는지는 밝히지 않았다. 이란은 과거 호르무즈해협을 통과하려는 선박은 자국의 승인을 받아야 하며 보안과 기타 서비스에 대한 비용도 지불해야 한다고 주장해왔다.
미국 역시 이란 관련 해운에 대해 해상 봉쇄를 시행하고 있다.
호르무즈해협은 세계 에너지 시장의 핵심 수송로다. 이란과의 분쟁으로 유조선 운항이 차질을 빚기 전 걸프 지역은 전 세계 하루 원유 및 LNG 공급량의 약 20%를 담당했다.
최근에는 미국의 조율 아래 유조선들이 호르무즈해협을 통과해 해협 바깥에서 대기하는 초대형 유조선으로 원유를 옮겨 싣는 방식으로 수출 물량 일부가 회복되고 있다.
크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 지난 21일 엑스에서 "호르무즈해협을 빠져나가는 원유의 7일 평균 물량이 하루 800만배럴을 넘어섰다"며 "분명히 말하자면 미 해군 덕분에 원유가 호르무즈해협을 통해 흐르고 있다"고 밝혔다.
페르시아만해협청은 화주들에게 걸프 지역 항해에 앞서 규정 미준수 선박의 최신 명단을 확인할 것을 촉구했다. 블랙리스트에서 선박명을 삭제하려는 경우 관련 소명 자료와 함께 이란 해양 당국에 삭제 요청을 제출해야 한다고 밝혔다.
ADNOC는 이번 조치에 대한 논평을 거부했다. 다른 해운사들은 로이터의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.
koinwon@newspim.com