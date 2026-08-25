김윤덕 국토부 장관 "뉴홈 전용 모기지 대출, 만기·금리 그대로 유지"

AI 핵심 요약beta
- 김윤덕 장관이 25일 뉴홈 청약자 간담회서 조건 유지했다
- 뉴홈 나눔형은 최장 40년, 금리 1.9∼3.0% 적용했다
- 선택형 전세대출도 1.7∼2.6% 고정금리 그대로 유지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 공공분양주택 '뉴홈' 당첨자는 종전처럼 전용 모기지의 대출 만기와 고정금리 적용을 받을 수 있게 된다.
25일 국토교통부에 따르면 김윤덕 장관은 이날 뉴홈 청약자들과 가진 간담회에서 전용 모기지 대출 조건에 대한 의견을 듣고 이같이 결정했다.
이에 따라 뉴홈 나눔형 분양주택에 대한 전용 모기지 가입자는 지금까지 입주자 모집을 마친 모든 가구에 대해 대출 만기 최장 40년, 연 1.9∼3.0%의 고정금리가 적용되게 됐다. 선택형 전세대출에는 연 1.7∼2.6%의 고정금리가 적용된다. 이는 2022년 사전청약 당시 공고된 대출 만기 및 우대금리를 그대로 적용한 것이다.
앞서 공공분양주택 뉴홈 청약자들은 2022년 사전청약 당시 공고된 대출 우대금리 등 금융조건이 본청약 단계에서 사라졌다고 반발해왔다. 정부의 주택 대출 한도제한 방침에 따른 것이다. 하지만 정부는 정책을 신뢰하고 뉴홈 청약을 신청한 국민을 보호하기 위해 당시 예시로 제시했던 대출 조건을 그대로 적용키로 했다고 설명했다.
김 장관은 "오랜 기간 청약을 기다려온 만큼 대출 조건에 대한 걱정과 답답함이 크다는 점을 충분히 공감한다"며 "이번 방안이 청약자 여러분에게 큰 힘이 되기를 바란다"고 말했다.
donglee@newspim.com