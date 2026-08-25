전기안전공사, 제주 재생에너지 설비 안전관리 강화…AI 적극 활용

AI 핵심 요약beta
- 한국전기안전공사가 25일 제주에너지공사와 MOU를 맺었다.
- 제주 재생에너지 전력설비의 안전성 향상을 위해서다.
- 전기안전공사는 AI로 검사 효율과 기술지원을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
재생에너지 설비 AI 기반 안전관리 강화
전기설비 검사·안전진단 등 기술지원 확대
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전기안전공사(사장 남화영)가 제주 지역 재생에너지 전력설비의 안전관리 강화에 나선다.
아울러 전기안전공사는 검사 효율화와 현장 기술지원에도 인공지능(AI)을 적극 활용할 방침이다.
전기안전공사는 지난 24일 제주에너지공사와 '재생에너지 전력설비 안전성 향상을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 25일 밝혔다.
이번 협약은 제주 지역에서 태양광과 풍력 등 재생에너지 보급이 확대되면서 발전설비와 이를 연결하는 송·변전설비의 안정적인 관리 필요성이 커진 데 따라 마련됐다.
양 기관은 ▲재생에너지 전력설비의 인공지능(AI) 기반 안전·운전관리 ▲재생에너지 보급 확대를 위한 기술지원 ▲신기술 도입과 전력설비 안전성 확보를 위한 기술교류 등에 협력하기로 했다.
전기안전공사는 전기설비 검사와 안전진단 등 현장 전문성을 바탕으로 재생에너지 설비의 안전관리 기술을 지원할 계획이다. 인공지능(AI)을 활용해 검사 업무의 효율성도 높일 방침이다.
남화영 전기안전공사 사장은 "양 기관이 가진 현장 전문성을 유기적으로 연결해 제주의 재생에너지 전력설비 안전관리를 탄탄하게 뒷받침하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com