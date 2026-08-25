무역협회, 특성화고 학생 115명 대상 '무역캠프' 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국무역협회는 25일부터 27일까지 고등학생 무역캠프를 개최했다.
- 수도권 특성화고 3곳 학생 115명이 무역 실무를 교육받는다.
- 학생들은 가상 전시회서 협상과 수출계약 체험을 한다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 한국무역협회는 25일부터 27일까지 서울 강남구 삼성동 무역아카데미에서 '2026년 고등학생 무역캠프'를 개최한다고 밝혔다.
올해 캠프에는 서울여자상업고등학교, 성암국제무역고등학교, 경복비즈니스고등학교 등 수도권 특성화고 3곳의 학생 115명이 참여한다.
참가 학생들은 무역의 기본 개념과 수출 프로세스, 빅데이터를 활용한 수출시장 선정, 글로벌 이커머스와 물류, 무역계약 및 바이어 협상 등 수출 실무 전반을 교육받는다.
'KITA 엑스포 가상 전시회'에서는 학생들이 수출기업과 해외 바이어 역할을 맡아 비즈니스 미팅과 가격 협상, 수출계약 체결 과정을 체험한다.
고등학생 무역캠프는 청소년의 무역 이해도를 높이고 실무 역량을 교육하기 위해 무역협회 무역아카데미가 2013년부터 운영하고 있다. 지난 13년간 누적 수료생은 3250명이다.
flurry327@newspim.com