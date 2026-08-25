[베트남 증시] VN지수 4거래일 연속 상승...부동산·은행 대형주 강세

AI 핵심 요약beta
- 25일 베트남 증시는 VN지수 0.15% 올라 혼조 마감했다.
- 오전 1800선을 돌파했지만 차익실현에 상승폭을 줄였다.
- 부동산·은행 강세 속 외국인 순매수와 높은 거래액이 유지됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 282.65(-0.54, -0.19%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 25일 베트남 증시는 혼조세를 보였다. 긍정적인 분위기로 출발하고, 유동성 또한 높은 수준을 유지했지만 오후 거래에서 차익 실현 압력이 커졌다.
호찌민 VN지수는 0.15% 상승한 1,791.41포인트, 하노이 HNX지수는 0.19% 하락한 282.65포인트로 거래를 마쳤다.
VN지수는 이날까지 4거래일 연속 상승한 것이다. 오전 한때 1,800포인트를 돌파하기도 했으나 VIC(Vingroup Joint Stock Company)가 장 초반 대비 약세를 보이자 상승 폭을 크게 줄여 기준선 부근까지 후퇴했다가 소폭 반등했다.
시장 전반이 매도세로 기울어진 상황에서 VN지수가 1,800포인트를 유지하지 못하고 있는 것은 이 수준이 여전히 중요한 저항선임을 시사하는 것이라고 낀떼 세이중 페트로타임스는 지적했다.
유동성은 높은 수준을 유지했다. 매체에 따르면, 호찌민 거래소 거래액만 21조 3,804억 동(약 1조 1,374억 원)으로 전일 대비 10% 이상 증가했다. 하노이 거래소 거래액은 1조 7,200억 동으로 나타났다.
부동산, 은행 부문을 중심으로 대형주들이 강세를 보였다. 부동산 부문에서는 VIC, VHM(Vinhomes), VRE(Vincom Retail JSC), VPI(Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company)의 상승세가 돋보였고, 은행 부문에서는 SSB(Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank), LPB(Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank), VCB(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam) 등이 올랐다.
직전 거래일까지 2거래일 연속 상한가를 기록했던 베트남 최대 보석 기업 PNJ는 이날 반락했다.
외국인 투자자들은 호찌민 거래소에서 약 2,850억 동, 하노이 거래소에서 약 300억 동의 순매수를 기록했다. VIC와 VIX(VIX Securities Joint Stock Company)에 대한 매수세가 두드러졌다.
현금 흐름이 비교적 높은 수준을 유지한 것은 향후 거래일 동안 시장이 1,800~1,810포인트 구간을 계속해서 테스트할 수 있는 기반을 제공할 수 있지만, 지속적인 돌파 가능성은 현금 흐름이 일부 대형주에 집중되는 대신 다양한 종목군으로 분산될 것인가에 달려 있다고 베트남 플러스 등은 분석했다.
hongwoori84@newspim.com