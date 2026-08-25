李대통령, 與 지도부에 화합 당부…"다른 점 찾으면 원수의 길"

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- 이재명 대통령은 25일 민주당 지도부를 만나 당정청 협력을 강조했다.
- 민생 성과 위해 정치 본질은 국민 삶 개선이라며 협력 필요성을 말했다.
- 당내 화합도 주문하며 작은 차이보다 공통점에 집중하라고 당부했다.
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"정치 본질은 국민 삶 개선"…당정청 협력 강조
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 이재명 대통령은 25일 더불어민주당 신임 지도부를 만나 "민주당은 당정청이 하나"라며 당내 화합과 당·정·청 협력을 강조했다.
이 대통령은 이날 청와대 본관에서 열린 민주당 신임 지도부 만찬 간담회에서 "대통령은 민주당이 만들어 피워낸 꽃이라고 할 수 있다"며 "저는 민주당의 가장 중요한 일원이고 정부 역시 민주당이 만들어낸 민주당의 정부"라고 말했다.
이어 민생 성과를 내기 위해서는 당·정·청의 협력이 필요하다고 강조했다. 이 대통령은 "정치의 본질은 요란한 구호나 아름다운 주장이 아니라 국민들의 더 나은 삶을 현실적으로 만들어내는 것"이라며 "정책 집행 과정에서 당이든 정부든 청와대든 일방적으로 혼자 해낼 수 있는 일은 매우 제한적"이라고 밝혔다.
당내 화합도 주문했다. 이 대통령은 "차이가 아무리 크다고 해도 우리가 극복해야 할 상대와의 차이만큼 크지는 않다"며 "다른 점을 찾으면 끝이 없고 같은 점을 찾으면 가까워질 수 있다"고 말했다.
그러면서 "한 배를 타고 난 쌍둥이조차도 서로 다르다"며 "다른 점을 찾아내기 시작하면 원수의 길로 갈 것이고 같은 점을 찾아내면 우애 있는 형제가 될 것"이라고 했다.
이 대통령은 민주당 구성원들을 향해 "서로의 작은 차이를 넘어서 국민들이 맡긴 위대한 대한민국을 만드는 일에 전력질주해 나갈 수 있기를 기대한다"고 당부했다.
이날 만찬에는 김민석 민주당 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 신임 지도부가 참석했다.
eoyn2@newspim.com