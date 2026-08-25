풀무원, 노령견용 '현미간식' 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- 풀무원이 26일 시니어 반려견용 간식 2종을 출시했다.
- 건강담은 Soft 현미간식은 현미스틱과 현미트릿이다.
- 풀무원은 펫푸드를 총괄CEO 직속 신성장 사업으로 키운다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 풀무원은 펫푸드 사업을 총괄CEO 직속 신성장 사업으로 재편한 이후 첫 신제품 '건강담은 Soft 현미간식' 2종을 출시하며 사업 확대에 나선다고 26일 밝혔다.
풀무원의 펫푸드 브랜드 '풀무원아미오'가 선보인 이번 신제품은 7세 이상 반려견을 위한 상품이다. 현미스틱과 현미트릿으로 구성됐으며 가격은 60g 기준 5900원이다.
풀무원은 반려견의 평균 수명이 늘면서 생애주기별 영양 관리 수요가 커지고 있는 점을 고려해 시니어 제품군을 확대하고 있다. 농림축산식품부 동물보호 국민의식조사에 따르면 2024년 기준 9세 이상 반려견 비중은 26.8%다.
신제품은 노령견이 섭취하기 쉽도록 부드러운 제형으로 설계했다. 코엔자임Q10과 현미를 공통으로 사용했으며 현미스틱에는 L-카르티닌 등을, 현미트릿에는 L-아르기닌과 타우린 등을 첨가했다.
풀무원은 올해 초 펫푸드 사업을 포함한 5개 사업을 '미래사업부문 신성장 SBU(Strategic Business Unit)'로 묶어 총괄CEO 직속 조직으로 신설했다. 펫푸드를 주력 신사업 가운데 하나로 육성한다는 계획이다.
flurry327@newspim.com