유한양행 자회사 유한화학서 추락사고…근로자 1명 숨져

AI 핵심 요약beta
- 유한양행은 25일 유한화학 안산공장 추락사고를 공시했다.
- 24일 오버홀 작업 중 근로자 1명이 숨졌고 부상자는 없었다.
- 경찰과 노동부가 조사 중이며 재발방지책을 마련할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행의 종속회사인 유한화학 안산공장에서 설비 정비 작업을 하던 근로자 1명이 추락해 숨지는 사고가 발생했다.
유한양행은 지난 24일 유한화학 안산공장에서 오버홀 작업 중 추락 사고가 발생해 근로자 1명이 사망했다고 25일 공시했다. 추가 부상자는 없는 것으로 파악됐다. 오버홀은 설비를 분해해 점검·보수하는 작업을 뜻한다.
사망자는 유한화학 소속 근로자는 아닌 것으로 확인됐다. 유한양행은 "종속회사 소속 근로자에게 발생한 사고는 아니지만 유한화학 사업장 안에서 발생해 고용노동부 안산지청에 보고했다"고 밝혔다.
현재 경찰과 고용노동부가 현장을 확인하고 사고 경위와 안전수칙 준수 여부 등을 조사하고 있다. 유한화학은 전 사업장을 대상으로 재발 방지 대책을 수립할 예정이다.
유한화학은 의약품 원료와 정밀화학제품 등을 생산하는 유한양행의 주요 종속회사다. 지난해 말 기준 자산총액은 4990억원으로 유한양행 연결 자산총액의 15.49%를 차지한다.
sykim@newspim.com