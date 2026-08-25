미래에셋자산운용, 'TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합50' 상장

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용이 25일 혼합형 ETF를 상장했다
- 삼성전자와 SK하이닉스에 각 25%씩 투자했다
- 나머지 50%는 미국 단기국채로 달러자산을 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관련 채권혼합 ETF 중 유일한 미국채 혼합형
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 25일 'TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합50' 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 밝혔다.
미래에셋자산운용에 따르면 해당 상품은 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 25%씩 투자하고, 나머지 50%는 잔존만기 0~1년의 미국 단기국채에 투자하는 채권혼합형 ETF다. AI 인프라 투자 확대와 고성능 메모리 수요 증가에 따른 두 기업의 성장 기회에 참여하면서 미국 단기국채를 통해 달러자산을 함께 보유할 수 있도록 설계됐다.
채권 부분을 미국 단기국채로 구성한 점이 기존 채권혼합형 상품과 차별화된다. 기존 관련 상품이 원화 채권을 활용하는 것과 달리 미국 단기국채를 편입해 전체 자산의 50%가 달러자산으로 구성된다. 국내 대표기업과 달러자산을 하나의 ETF에서 함께 보유할 수 있으며, 글로벌 위험회피 국면에서 원화 약세와 달러 강세가 나타날 경우 달러자산이 국내 주식의 변동성을 일부 완충하는 자산배분 효과도 기대할 수 있다.
최근 달러/원 환율이 고점 대비 하락한 가운데 미국 단기국채의 이자수익과 낮은 금리 민감도도 상품의 주요 특징이다. 전날 기준 달러/원 환율은 고점인 1561원 대비 약 12% 하락한 1380원 수준으로, 달러자산에 장기 투자하려는 투자자의 신규 진입 부담을 낮추는 요인으로 작용할 수 있다.
여기에 미국 기준금리가 한국보다 높은 수준을 유지하고 있어 미국 국채에서 발생하는 이자수익을 매월 분배금의 주요 재원으로 활용하며, 잔존만기를 최대 1년으로 짧게 가져가 장기채 대비 금리 변동에 따른 채권가격 민감도도 낮췄다.
또한 TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합50 ETF는 채권혼합형 ETF로 퇴직연금에서 100%까지 투자할 수 있다. 주식형 ETF 등 위험자산을 한도인 70%까지 투자하고 나머지 30%를 해당 ETF에 투자할 경우, 해당 ETF 내 삼성전자와 SK하이닉스 투자 비중까지 감안해 퇴직연금 전체의 실질적인 주식 익스포저를 최대 85% 수준까지 높일 수 있다.
김동명 미래에셋자산운용 채권ETF운용본부 본부장은 "TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합50 ETF는 퇴직연금의 장기적인 노후 준비를 고려해 원화자산과 함께 달러자산을 보유하는 글로벌 자산배분을 추구한다"며 "24일 기준 달러/원 환율 1380원과 미국 단기국채 수익률 3.82%를 감안하면 환율이 약 1329원까지 하락하더라도 이자수익으로 환율 하락에 따른 손실을 상쇄할 수 있다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com